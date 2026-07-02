A Scaloni le preguntaron si la Selección Argentina era beneficiada en el Mundial: "No mires las redes sociales"

El entrenador le restó importancia a lo que se habla en internet sobre los supuestos favorecimientos al combinado nacional en esta Copa del Mundo. “No nos hacemos eco de eso”, dejó en claro.

Hoy 18:03

Como de costumbre, Lionel Scaloni alzó la voz un día antes de que la Selección Argentina salte a la cancha en este Mundial 2026. Además de palpitar el cruce de los 16avos de final contra la revelación Cabo Verde en Miami, dejó en claro lo que piensa de los comentarios que a menudo circulan en internet sobre supuestos favorecimientos al combinado albiceleste.

Apenas le hicieron la consulta, el DT explicó cómo hace el grupo para que no le afecten estas elucubraciones. “No leyendo las redes sociales. No mires las redes sociales y ya está. Si no mirás eso, no te enterás”, respondió, sin rodeos.

Scaloni entiende que en la era del like y el retuit, cualquier especulación sin respaldo puede crecer desmedidamente y hasta tapar la realidad. “Hoy cualquiera pone una cosa que no es fundamentada y se hace de una cosa chiquita algo demasiado grande. Creo que no hay que darle importancia”, indicó en conferencia de prensa.

En la Selección saben que nadie les regaló nada. Este exitoso ciclo es fruto del esfuerzo de todos. Desde Lionel Messi hasta Mario De Stéfano, el utilero. “Las redes tienen estas cosas. Tienen cosas buenas pero también tienen cosas que lamentablemente cualquiera, y no cualquiera del mal sentido, pone algo y enseguida se viraliza. En un segundo está en todos lados. Nosotros no nos hacemos eco de eso y ya está”, cerró el tema.

Sorprenden las sospechas en torno a Argentina, teniendo en cuenta que los tres partidos de la fase de grupos los ganó con autoridad (3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania), solo le cobraron un claro penal en la segunda jornada y tuvo dos amonestados desde el inicio de la Copa del Mundo (Leandro Paredes y Facundo Medina).