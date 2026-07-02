Invitan a debatir en la UNSE sobre los desafíos de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil

La actividad se realizará el 8 de julio y reunirá a especialistas en derecho, investigación y abordaje socioeducativo para analizar el impacto de la Ley 27.801 y los cambios que implicará su implementación.

Hoy 19:06

Ante la próxima entrada en vigencia de la Ley 27.801, prevista para septiembre, la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) será sede de un panel de debate destinado a analizar los desafíos que plantea la reforma del régimen de responsabilidad penal juvenil.

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La actividad, titulada “La conflictividad penal juvenil en debate: tensiones y desafíos ante la reforma de la Ley 27.801”, se realizará el miércoles 8 de julio, de 18 a 20, en el Aula B de la Escuela para la Innovación Educativa (EIE), ubicada sobre avenida Belgrano (s) 1912.

El encuentro propone generar un espacio de reflexión sobre el abordaje de las trayectorias de los jóvenes en conflicto con la ley y el rol que deberán asumir las distintas instituciones frente a la nueva normativa.

La convocatoria está dirigida a integrantes de la comunidad académica, profesionales del derecho y las ciencias sociales, trabajadores vinculados a la niñez y la adolescencia, estudiantes y público interesado en la temática.

El panel contará con la participación del abogado Manuel Santillán Zavalía, coordinador de NEXO (Centro de Abordaje Terapéutico y Responsabilidad Adolescente); la abogada Mariana Gallego, maestranda en Derechos Humanos por la UNSE; y el doctor Federico Medina, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES-UNSE/CONICET). La moderación estará a cargo del magíster René Galván, representante de la Asociación Paz y Esperanza.

La jornada es organizada de manera conjunta por la Asociación Paz y Esperanza, el INDES y NEXO, con el acompañamiento institucional de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE y el CONICET.

La participación será abierta y gratuita, con el objetivo de promover el intercambio de ideas y anticipar los escenarios que traerá la implementación de la nueva legislación en la provincia.