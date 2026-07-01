En vivo: Portugal y Croacia, mano a mano por un lugar en octavos de final del Mundial 2026

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Lusos y croatas se enfrentarán este jueves en Toronto por los 16avos de final del Mundial 2026. Además del atractivo futbolístico, el encuentro podría marcar la despedida mundialista de dos leyendas: Cristiano Ronaldo y Luka Modric.
Portugal y Croacia se medirán este jueves desde las 20.00 en el Estadio Toronto, en uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final del Mundial 2026. Ambos seleccionados avanzaron como escoltas en sus respectivos grupos y buscarán seguir en carrera en la máxima cita del fútbol mundial.
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