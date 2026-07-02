La Corte Suprema rechazó el pedido de Martín Báez para reducir su condena en la causa “La Rosadita”

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves el pedido de Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa conocida como “Ruta del dinero K” o “La Rosadita”. El imputado había solicitado que se le reduzca la condena al considerar como parte del cumplimiento de la pena el período en el que permaneció en libertad condicional antes de la sentencia firme.

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Báez fue condenado por lavado de dinero y su defensa planteó que los dos años en los que estuvo en libertad, aunque bajo restricciones judiciales, debían ser contabilizados como tiempo efectivo de prisión. Sin embargo, el planteo ya había sido rechazado previamente por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 y por la Cámara Federal de Casación Penal.

Tras esas resoluciones, la defensa recurrió en queja ante la Corte Suprema, que finalmente desestimó el pedido con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Martín Báez había sido condenado originalmente a nueve años de prisión por lavado de activos agravado, pena que luego fue reducida a seis años y seis meses por Casación en 2023. Esa decisión le permitió recuperar la libertad mediante una excarcelación.

La condena quedó firme en mayo de 2025, cuando la Corte rechazó los recursos de las defensas. A partir de allí, el Tribunal Oral Nº 4 transformó su situación en un régimen de libertad condicional.

En ese contexto, la defensa solicitó que el período entre junio de 2023 y junio de 2025 —en el que Báez estuvo bajo ese régimen— se computara como cumplimiento de pena, argumentando que no tuvo libertad plena debido a las restricciones impuestas, como el uso de tobillera electrónica. La Corte, sin embargo, cerró definitivamente esa posibilidad con su rechazo.