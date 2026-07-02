Fuentes y Benavente supervisaron la obra de ampliación del Jardín de Infantes Arco Iris

La intendente y el secretario de coordinación hicieron un recorrido para evaluar el avance de la obra.

Hoy 21:23

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, recorrieron la obra de refacción integral que se lleva adelante en el Jardín de Infantes Nº 12 "Arco Iris", con el objetivo de supervisar el avance de los trabajos y constatar el cumplimiento de las mejoras planificadas.



Durante la visita, estuvieron acompañados por funcionarios del área de Obras y Servicios Públicos y por responsables de la obra, quienes brindaron detalles sobre las tareas ejecutadas.



"En esta emblemática institución del barrio Belgrano, estamos desarrollando trabajos de puesta en valor para garantizar un entorno más seguro, cómodo y funcional para los niños, el personal docente y toda la comunidad educativa", señaló la jefa comunal.

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"Teniendo en cuenta que es el jardín municipal con mayor demanda de matrículas, debido a la alta densidad poblacional de la zona sur, consideramos necesario ampliar y reacondicionar las instalaciones existentes para poder albergar a una mayor cantidad de alumnos", indicó.

La Ing. Fuentes reafirmó el compromiso de la gestión municipal "con el fortalecimiento de la educación pública, ofreciendo a las infancias espacios de calidad para su crecimiento y aprendizaje, además de una formación especializada en robótica y medio ambiente, que les brindará mayores oportunidades en el futuro".

Las tareas contemplan la preservación de la fachada histórica de la institución, combinándola con un nuevo primer piso de frente vidriado, lo que favorecerá el diálogo entre el lenguaje histórico y el contemporáneo.

Además de la ampliación de las aulas existentes, se incorporarán dos nuevas aulas, un salón de usos múltiples y una sala de computación. Ambas plantas contarán con patios de juegos, bibliotecas y sanitarios.