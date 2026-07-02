Que tenía la valija de Cuti Romero que provocó una inspección de seguridad y la risa de Messi

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 JUL 2026 | 9º
Mundial 2026
91'
Portugal 1
Croacia 1
2 / 07 / 2026
FINALIZADO
España 3
Austria 0
FINALIZADO
FINALIZADO
Estados Unidos 2
Bosnia Herzegovina 0
FINALIZADO
00:00
Suiza -
Argelia -
3 / 07 / 2026
15:00
Australia -
Egipto -
3 / 07 / 2026
19:00
Argentina -
Cabo Verde -
3 / 07 / 2026
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
3 / 07 / 2026 00:00
Suiza
vs
Argelia
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana
4 / 07 / 2026 14:00
Canadá
vs
Marruecos
4 / 07 / 2026 18:00
Paraguay
vs
Francia
5 / 07 / 2026 17:00
Brasil
vs
Noruega
5 / 07 / 2026 21:00
México
vs
Inglaterra
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Que tenía la valija de Cuti Romero que provocó una inspección de seguridad y la risa de Messi

Lo que parecía un control de rutina terminó transformándose en un desopilante momento que tuvo a Lionel Messi como testigo de lujo.

Hoy 21:35
La reacción de Messi

La intimidad de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo siempre deja perlitas imperdibles, pero la última secuencia ocurrida en el aeropuerto de Kansas superó todo lo esperado. En medio de los habituales controles aduaneros al plantel, la valija de Cristian “Cuti” Romero quedó retenida bajo la estricta mirada de los agentes de seguridad. Lo que parecía un control de rutina terminó transformándose en un desopilante momento que tuvo a Lionel Messi como testigo de lujo.

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Al abrir el equipaje del defensor cordobés para revisar un objeto sospechoso detectado por el escáner, los inspectores y sus propios compañeros se encontraron con una sorpresa absoluta. Lejos de tratarse de algún elemento prohibido de peligro, tecnología de punta o indumentaria extra, el misterioso artículo resultó ser un chispero doméstico. El utilitario de cocina desentonaba por completo con el equipaje de una estrella de la Premier League y desató las carcajadas inmediatas de sus compañeros.

La presencia del capitán argentino en la escena le dio el toque definitivo al blooper. Al ver el objeto que su compañero intentaba ingresar en su bolso de mano, Messi no pudo contenerse y estalló de risa frente a las cámaras y el personal de migraciones.

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Horas más tarde, el misterio detrás del particular elemento quedó completamente revelado y confirmó el costado más místico del defensor. Es que Cuti llevaba el chispero con un objetivo muy claro: prender el palo santo para sahumar las habitaciones de la concentración.

El futbolista es un miembro activo de “La banda del palo santo”, el célebre grupo que también integran Lisandro Martínez y Nahuel Molina, que se encargar de sacar las malas vibras en la previa de los partidos más importantes.

Esta cábala esotérica nació originalmente en el Mundial de Qatar de la mano de Licha Martínez, quien comenzó a prenderlos para limpiar las energías tras caer enfermo por el aire acondicionado. Rápidamente, el ritual sumó al propio Romero y a Nahuel Molina, extendiéndose desde su pieza hacia los pasillos de la concentración para ahuyentar las malas vibras.

A pesar de las risas y de las intenciones espirituales del futbolista, las normas de seguridad aeroportuaria fueron implacables con el cargamento. Al tratarse de un elemento inflamable no permitido en la cabina, la policía le retuvo el chispero al defensor cordobés, quien finalmente tuvo que subir al avión con las manos vacías y resignarse a dejar su encendedor en el puesto de control.

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