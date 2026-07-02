Buscan a Pipo, un loro que se perdió en el barrio Juan Díaz de Solís

La familia del ave solicita colaboración y ofrece recompensa por cualquier información.

Hoy 22:28

Un loro llamado Pipo se escapó el domingo 28 de su casa en el en el barrio Juan Díaz de Solís ampliación. Su familia lo busca intensamente.

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La mascota es muy querida y su desaparición tiene a los dueños desesperados por encontrarlo.

Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse al 3856111078. Se ofrece recompensa para quien colabore con datos que permitan recuperar a Pipo.