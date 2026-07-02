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SANTIAGO DEL ESTERO | 02 JUL 2026 | 9º
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Locales

El Ing. Benavente participó del conversatorio sobre Educación y nuevas tecnologías en la UNSE

Mario Benavente participó también en su rol de director Ejecutivo del Instituto Tecnológico de Santiago del Estero.

Hoy 22:42
conversatorio sobre Educación

El secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, Ing. Mario Benavente, formó parte como expositor del Conversatorio Académico "Educación y nuevas tecnologías para la gestión local y el desarrollo territorial", organizado por la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Unse.

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Compartió el panel junto a la magister Ángeles Zarate y en la que estuvo presente la Intendente de la ciudad, Ing. Norma Fuentes, junto a funcionarios del gabinete municipal.

En el espacio educativo, el Ing. Benavente realizó un abordaje de las propuestas educativas en materia tecnológica que promueve el Itse y del trabajo coordinado del estado impulsando la formación de los jóvenes.

También, informó sobre las herramientas tecnológicas que implementará el municipio para el contacto directo con los vecinos de la ciudad.

El conversatorio convocó a estudiantes, docentes, directivos, graduados, investigadores y público en general.

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