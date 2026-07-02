Bandera avanza en el sueño de la casa propia: 41 familias pre-adjudicadas en el programa "Mi Lote"

El Gobierno Municipal completó la segunda etapa de su plan de terrenos sociales, garantizando transparencia e inclusión en la entrega.

Hoy 23:13

En una jornada cargada de emoción, 41 familias de Bandera dieron un paso clave hacia la construcción de su hogar propio. En el marco del programa municipal “Mi Lote”, se realizó el sorteo de la segunda etapa de adjudicación de terrenos, un acto que contó con la presencia del intendente Jairo Colaneri, concejales y miembros del gabinete local.

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El evento se desarrolló bajo la supervisión de un escribano público, asegurando la total transparencia del proceso. Cada terreno fue pre-adjudicado junto con sus respectivos suplentes, garantizando la continuidad y seriedad del programa habitacional.

Distribución de los lotes

El municipio organizó la entrega de manera que alcanzara a distintos sectores de la comunidad:

Grupo Familiar: 31 terrenos destinados a familias que buscan estabilidad habitacional.

Solteros: 6 lotes asignados a jóvenes o individuos que inician su proyecto de vida.

Discapacidad: 4 terrenos reservados, reafirmando el compromiso con la inclusión y la accesibilidad.

Durante la ceremonia, las autoridades destacaron el impacto del programa en la vida de los vecinos. Para muchas familias, obtener un terreno significa dejar atrás la incertidumbre del alquiler y proyectar la construcción de una vivienda definitiva.

"Nuestro compromiso sigue siendo generar oportunidades reales. Sabemos que el acceso al suelo es el primer y más difícil paso, y desde el Gobierno Municipal seguiremos trabajando para que más familias de Bandera cumplan el sueño de su hogar", afirmaron desde la intendencia.

El área de coordinación del programa envió un mensaje de aliento a quienes no resultaron beneficiados en esta etapa, instándolos a participar en futuras oportunidades, cuya información se difundirá por los canales oficiales.

Con esta segunda etapa, Bandera refuerza su apuesta por el desarrollo habitacional, transformando la gestión pública en soluciones concretas para los vecinos, bajo el lema: “Todos juntos, siempre”.

Para más información sobre próximas etapas y requisitos, los interesados pueden acercarse a las oficinas del municipio.