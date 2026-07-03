River se mide ante Flamengo en Portugal en su primer amistoso de pretemporada

El equipo de Eduardo Coudet afrontará este viernes una exigente prueba frente al conjunto brasileño en el Estadio Algarve. Será el único encuentro de preparación antes del regreso a la Argentina para encarar el segundo semestre de 2026.

Hoy 07:09

River Plate tendrá este viernes su primer gran examen de la pretemporada cuando enfrente a Flamengo en Portugal, en un amistoso internacional que servirá para comenzar a tomar ritmo de competencia de cara a un semestre cargado de desafíos. El encuentro se disputará desde las 15.30.

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Será una oportunidad importante para que el entrenador Eduardo Coudet continúe evaluando variantes y empiece a delinear el equipo que afrontará las competencias oficiales a partir de la segunda mitad del año.

La primera prueba del ciclo de preparación

Luego de casi dos semanas de trabajos en Alicante, España, el plantel millonario viajará a Portugal durante la madrugada del mismo viernes para disputar el amistoso y posteriormente regresar a la Argentina.

El cuerpo técnico cuenta con una delegación integrada por 23 futbolistas, entre profesionales y juveniles, en un encuentro que aparece como la única presentación amistosa confirmada antes del inicio de la competencia oficial.

Los refuerzos y el semestre que se viene

Durante este mercado de pases, River incorporó a Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González y Lucas Beltrán, aunque el único que tendría posibilidades de sumar minutos frente al conjunto brasileño sería el mediocampista uruguayo.

El equipo de Núñez afrontará un calendario exigente durante julio. Su debut oficial será el 17 de julio frente a Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina en Salta.

Posteriormente recibirá a Barracas Central por la primera fecha del Torneo Clausura y luego visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata por la segunda jornada.

En el primer semestre, River finalizó segundo en el Torneo Apertura, avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana y también superó la primera ronda de la Copa Argentina.

Flamengo también busca llegar de la mejor manera

El conjunto carioca se encuentra realizando su preparación en Portugal desde fines de junio y permanecerá allí hasta mediados de julio.

Actualmente ocupa el segundo lugar del Brasileirao, avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores y buscará llegar en óptimas condiciones a la reanudación de la temporada.

Entre sus principales figuras aparecen el arquero Agustín Rossi, el mediocampista Jorginho, el chileno Erick Pulgar y el goleador Pedro.

Posibles formaciones

River

Santiago Beltrán; Ulises Giménez, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Mauro Arambarri o Juan Cruz Meza, Fausto Vera; Tomás Galván; Facundo Colidio y Sebastián Driussi o Joaquín Freitas.

DT: Eduardo Coudet.

Flamengo

Agustín Rossi; Emerson Royal, Joao Victor, Vitao, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho, Luiz Araújo; Bruno Henrique, Samuel Lino y Pedro.

Datos del partido