¡Juega la Scaloneta! Argentina va por el pase a 8vos ante el sorprendente Cabo Verde

La Selección Argentina comenzará este viernes su recorrido en la fase eliminatoria del Mundial 2026 cuando se enfrente a Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del certamen, por los 16avos de final de la competencia. El encuentro se disputará desde las 19.00 (hora argentina) en el Miami Stadium, con arbitraje del canadiense Drew Fischer. El ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Australia y Egipto. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero y Radio Panorama.

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La Albiceleste llega con puntaje ideal

El equipo dirigido por Lionel Scaloni afronta el primer partido de eliminación directa tras completar una sólida fase de grupos, en la que consiguió puntaje perfecto y volvió a mostrar el liderazgo futbolístico de Lionel Messi, quien continúa batiendo récords con la camiseta argentina.

Sin embargo, como suele ocurrir antes de cada compromiso importante, el entrenador no confirmó la formación durante la conferencia de prensa y mantiene algunas incógnitas en distintas líneas del equipo.

Las dudas de Scaloni

Una de las principales incógnitas aparece en la defensa. El cuerpo técnico evalúa si Cristian Romero está en condiciones de regresar al equipo titular tras superar algunas molestias físicas o si continuará Nicolás Otamendi acompañando a Lisandro Martínez en la zaga central.

La otra duda se encuentra en el lateral izquierdo, donde Facundo Medina tuvo destacadas actuaciones en los últimos encuentros. Sin embargo, Nicolás Tagliafico ya se encuentra recuperado y pelea por recuperar su lugar en el once inicial.

En ataque también existe una incógnita. Lautaro Martínez viene de marcar su primer gol en una Copa del Mundo y parece correr con ventaja para acompañar a Messi, aunque Julián Álvarez sigue siendo una alternativa importante para el entrenador.

Cabo Verde, la gran sorpresa del Mundial

Del otro lado estará una selección que ha sorprendido a todos. Cabo Verde se convirtió en una de las revelaciones de la Copa del Mundo tras superar una zona extremadamente complicada.

El conjunto africano logró empatar con España, derrotó a Uruguay y avanzó de ronda dejando eliminada a la selección celeste, uno de los históricos protagonistas del fútbol sudamericano.

Dirigidos por Bubista, los caboverdianos llegan con confianza y sin presión, una combinación que los convierte en un rival peligroso para cualquier selección.

Probables formaciones

Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde

Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Monteiro; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento.

DT: Bubista.

Datos del partido