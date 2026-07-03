¡Juega la Scaloneta! Argentina va por el pase a 8vos ante el sorprendente Cabo Verde

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 JUL 2026 | 8º
Mundial 2026
ET
Suiza 1
Argelia 0
3 / 07 / 2026
FINALIZADO
Portugal 2
Croacia 1
FINALIZADO
FINALIZADO
España 3
Austria 0
FINALIZADO
15:00
Australia -
Egipto -
3 / 07 / 2026
19:00
Argentina -
Cabo Verde -
3 / 07 / 2026
22:30
Colombia -
Ghana -
3 / 07 / 2026
3 / 07 / 2026 48'
Suiza
1 - 0
Argelia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana
4 / 07 / 2026 14:00
Canadá
vs
Marruecos
4 / 07 / 2026 18:00
Paraguay
vs
Francia
5 / 07 / 2026 17:00
Brasil
vs
Noruega
5 / 07 / 2026 21:00
México
vs
Inglaterra
6 / 07 / 2026 16:00
Portugal
vs
España
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

¡Juega la Scaloneta! Argentina va por el pase a 8vos ante el sorprendente Cabo Verde

El elenco dirigido por Scaloni enfrenta este viernes al elenco africano en Miami por los 16avos de final del Mundial 2026. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero y Radio Panorama.

Hoy 07:10

La Selección Argentina comenzará este viernes su recorrido en la fase eliminatoria del Mundial 2026 cuando se enfrente a Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del certamen, por los 16avos de final de la competencia. El encuentro se disputará desde las 19.00 (hora argentina) en el Miami Stadium, con arbitraje del canadiense Drew Fischer. El ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Australia y Egipto. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero y Radio Panorama. 

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La Albiceleste llega con puntaje ideal

El equipo dirigido por Lionel Scaloni afronta el primer partido de eliminación directa tras completar una sólida fase de grupos, en la que consiguió puntaje perfecto y volvió a mostrar el liderazgo futbolístico de Lionel Messi, quien continúa batiendo récords con la camiseta argentina.

Sin embargo, como suele ocurrir antes de cada compromiso importante, el entrenador no confirmó la formación durante la conferencia de prensa y mantiene algunas incógnitas en distintas líneas del equipo.

Las dudas de Scaloni

Una de las principales incógnitas aparece en la defensa. El cuerpo técnico evalúa si Cristian Romero está en condiciones de regresar al equipo titular tras superar algunas molestias físicas o si continuará Nicolás Otamendi acompañando a Lisandro Martínez en la zaga central.

La otra duda se encuentra en el lateral izquierdo, donde Facundo Medina tuvo destacadas actuaciones en los últimos encuentros. Sin embargo, Nicolás Tagliafico ya se encuentra recuperado y pelea por recuperar su lugar en el once inicial.

En ataque también existe una incógnita. Lautaro Martínez viene de marcar su primer gol en una Copa del Mundo y parece correr con ventaja para acompañar a Messi, aunque Julián Álvarez sigue siendo una alternativa importante para el entrenador.

Cabo Verde, la gran sorpresa del Mundial

Del otro lado estará una selección que ha sorprendido a todos. Cabo Verde se convirtió en una de las revelaciones de la Copa del Mundo tras superar una zona extremadamente complicada.

El conjunto africano logró empatar con España, derrotó a Uruguay y avanzó de ronda dejando eliminada a la selección celeste, uno de los históricos protagonistas del fútbol sudamericano.

Dirigidos por Bubista, los caboverdianos llegan con confianza y sin presión, una combinación que los convierte en un rival peligroso para cualquier selección.

Probables formaciones

Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.
DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde

Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Monteiro; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento.
DT: Bubista.

Datos del partido

  • Partido: Argentina vs. Cabo Verde
  • Instancia: 16avos de final del Mundial 2026
  • Hora: 19.00 (Argentina)
  • Estadio: Miami Stadium
  • Árbitro: Drew Fischer
  • TV: Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+

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