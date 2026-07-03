Independiente y Sportivo Fernández definen su clasificación en un clásico pendiente

El encuentro reprogramado tras los incidentes registrados semanas atrás se completa este viernes en La Banda. Independiente gana 1 a 0 y tiene la clasificación a cuartos de final al alcance de la mano.

Hoy 07:04

Luego de la suspensión provocada por los incidentes ocurridos en el clásico de Fernández, Independiente y Sportivo Fernández vuelven a verse las caras este viernes para completar el partido correspondiente a la décima fecha de la Zona C del Torneo Anual 2026 de la Liga Santiagueña de Fútbol.

El encuentro se disputa en el estadio de Central Argentino de La Banda, a puertas cerradas, y se jugarán dos tiempos de 38 minutos cada uno para completar el tiempo restante del compromiso suspendido.

Actualmente, Independiente de Fernández se impone por 1 a 0, resultado que lo deja muy cerca de conseguir la clasificación a los cuartos de final.

El Auri depende de sí mismo

Con la ventaja parcial, Independiente suma momentáneamente 16 puntos y, de sostener el resultado, no solo avanzará a la próxima instancia sino que también podría quedarse con el primer puesto de la Zona Robles, superando a Atlético Forres (17pts), que ya aseguró su lugar entre los ocho mejores del certamen.

Incluso un empate le alcanzará al conjunto de Fernández para sellar su clasificación a los playoffs.

Sportivo necesita una remontada

La situación es diferente para Sportivo Fernández, que llega a esta definición con 15 unidades y sin margen de error.

El Albi está obligado a revertir el marcador y quedarse con la victoria para avanzar a los cuartos de final. Cualquier otro resultado lo dejará fuera de la pelea por el título.

Por ese motivo, se espera un cierre de partido intenso, con mucho en juego para ambos equipos y el orgullo propio de un clásico de ciudad.

Datos del partido