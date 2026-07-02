Santilli jefe de Gabinete y con otros dos puestos clave, la Casa Rosada definió la nueva estructura del Gobierno

El nuevo esquema será publicado en el Boletín Oficial. El extitular de la cartera política suma poder y queda a cargo tanto de las relaciones con las provincias como con el Congreso.

Hoy 23:25

El Gobierno está pronto a publicar el decreto que dejará delineada la nueva estructura del Gobierno, con Diego Santilli como jefe de Gabinete y otros dos puestos claves: el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el vicejefe del Interior, Gustavo Coria, histórico ladero de Santilli.

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Así pudo confirmarlo LA NACION de fuentes oficiales.

Bajo la nueva modalidad, se eliminará el Ministerio del Interior y sus funciones quedarán en manos de la Jefatura de Gabinete. De esta forma, Santilli va a tener a su cargo no solo la coordinación de la gestión diaria del Gobierno, sino que asimismo conservará la relación política con los gobernadores y también con el Congreso.

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En la reunión que tuvieron el jueves previo a su ascenso, Santilli le pidió a Karina Milei mantener el vínculo con las provincias y la secretaria general ordenó que así sea.

Devitt sigue con Asuntos Estratégicos

Una de las novedades es que el área de Relaciones Parlamentarias quedará para Coria y no para Devitt. De esta forma, Santilli a través de su persona de confianza nucleará formalmente el nexo con las provincias y con el Legislativo.

No obstante, cerca de Devitt aseguraron que el rol que protagonizó hasta ahora en las negociaciones parlamentarias no se modificará. En la diaria, se encarga de centralizar los pedidos que llegan desde Diputados y el Senado, y de gestionar los que se pueden resolver desde el Ejecutivo; como así también controla que los votos para aprobar leyes estén firmes hasta el minuto antes de cada votación.

Promovido por Adorni para ingresar a la Casa Rosada, a Devitt le quedará Asuntos Estratégicos bajo su ala, y sumará Innovación y Ciencia, y también Turismo, Ambiente y Deportes, que vuelve a concentrar las tres ramas dentro de una única secretaría. De momento, la continuidad de Daniel Scioli al mando de este sector está garantizada, de acuerdo a fuentes oficiales.

Coria, ladero de Santilli

En tanto, Coria en la Vicejefatura de Interior tendrá como eje la relación con las provincias, los municipios y el Congreso, en base a lo que informaron desde la Casa Rosada.

Allí se concentrarán las funciones que antes estaban en el ministerio que conducía Santilli previo ascenso.

En el reparto, los “ravioles” que quedaron para Coria son Asuntos Políticos, Enlace Parlamentario, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Relación con las Provincias, Relación con Municipios, Reforma Política, la Dirección Nacional Electoral (DINE), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la Corporación Puerto Madero y Parques Nacionales.

Con el nuevo decreto, la Secretaría Legal y de Administración ejecutará la gestión legal y administrativa de toda la Jefatura de Gabinete; mientras que la Secretaría Ejecutiva concentrará la evaluación presupuestaria, la coordinación interministerial y la Oficina Nacional de Contrataciones.

Desde la Casa Rosada aseguraron que esta nueva organización buscó eliminar estructuras administrativas repetidas, que llevaban a superposiciones.

Por estas horas además se convencen de que en esta nueva etapa del Gobierno lograrán una mayor coordinación entre áreas.