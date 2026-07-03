Australia y Egipto se miden en busca del histórico pase a octavos del Mundial 2026

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Se enfrentan este viernes en Dallas por los 16avos de final de la Copa del Mundo. Ninguno logró superar una serie eliminatoria mundialista y el ganador tendrá como próximo rival al vencedor de Argentina y Cabo Verde.
Australia y Egipto protagonizarán este viernes uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final del Mundial 2026, cuando se enfrenten desde las 15 en el Estadio Dallas con el objetivo de seguir escribiendo páginas históricas en la máxima cita del fútbol.
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El encuentro tendrá un valor especial para ambos seleccionados, ya que ninguno logró avanzar de una llave de eliminación directa en una Copa del Mundo. Por eso, el partido representa una oportunidad única para alcanzar por primera vez los octavos de final.
Además, el ganador se cruzará en la próxima instancia con el vencedor del duelo entre la Selección Argentina y Cabo Verde.
El conjunto dirigido por Tony Popovic tuvo una destacada actuación en el Grupo D, donde finalizó en la segunda posición.
Su recorrido comenzó con una resonante victoria por 2-0 sobre Turquía, resultado que le permitió dar uno de los primeros golpes del torneo. Luego cayó por el mismo marcador ante Estados Unidos, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo.
En la última fecha empató 0-0 frente a Paraguay, resultado que le alcanzó para asegurar la clasificación a la fase eliminatoria.
Ahora, los australianos buscarán dar un nuevo paso y conseguir una clasificación histórica.
El seleccionado africano también cumplió una muy buena fase de grupos y terminó segundo en el Grupo G, apenas por detrás de Bélgica por diferencia de gol.
Los egipcios debutaron con un valioso empate 1-1 ante los belgas, luego derrotaron 3-1 a Nueva Zelanda y cerraron su participación con otro empate 1-1 frente a Irán.
La gran esperanza del equipo conducido por Hossam Hassan vuelve a ser Mohamed Salah, máximo referente del fútbol egipcio y una de las grandes estrellas que continúan en competencia.
Junto al delantero aparecen nombres importantes como Omar Marmoush y Emam Ashour, quienes también han sido determinantes durante el torneo.
Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Jordan Bos, Aziz Behich; Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe, Cristian Volpato; Nestory Irankunda.
DT: Tony Popovic.
Mostafa Shobeir Oufa; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Mahmoud Saber, Marwan Ateya, Emam Ashour; Mohamed Salah, Mostafa Ziko y Omar Marmoush.
DT: Hossam Hassan.