Australia y Egipto se miden en busca del histórico pase a octavos del Mundial 2026

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 JUL 2026 | 8º
Mundial 2026
ET
Suiza 1
Argelia 0
3 / 07 / 2026
FINALIZADO
Portugal 2
Croacia 1
FINALIZADO
FINALIZADO
España 3
Austria 0
FINALIZADO
15:00
Australia -
Egipto -
3 / 07 / 2026
19:00
Argentina -
Cabo Verde -
3 / 07 / 2026
22:30
Colombia -
Ghana -
3 / 07 / 2026
3 / 07 / 2026 48'
Suiza
1 - 0
Argelia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana
4 / 07 / 2026 14:00
Canadá
vs
Marruecos
4 / 07 / 2026 18:00
Paraguay
vs
Francia
5 / 07 / 2026 17:00
Brasil
vs
Noruega
5 / 07 / 2026 21:00
México
vs
Inglaterra
6 / 07 / 2026 16:00
Portugal
vs
España
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Australia y Egipto se miden en busca del histórico pase a octavos del Mundial 2026

Se enfrentan este viernes en Dallas por los 16avos de final de la Copa del Mundo. Ninguno logró superar una serie eliminatoria mundialista y el ganador tendrá como próximo rival al vencedor de Argentina y Cabo Verde.

Hoy 07:03

Australia y Egipto protagonizarán este viernes uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final del Mundial 2026, cuando se enfrenten desde las 15 en el Estadio Dallas con el objetivo de seguir escribiendo páginas históricas en la máxima cita del fútbol.

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El encuentro tendrá un valor especial para ambos seleccionados, ya que ninguno logró avanzar de una llave de eliminación directa en una Copa del Mundo. Por eso, el partido representa una oportunidad única para alcanzar por primera vez los octavos de final.

Además, el ganador se cruzará en la próxima instancia con el vencedor del duelo entre la Selección Argentina y Cabo Verde.

Australia quiere seguir sorprendiendo

El conjunto dirigido por Tony Popovic tuvo una destacada actuación en el Grupo D, donde finalizó en la segunda posición.

Su recorrido comenzó con una resonante victoria por 2-0 sobre Turquía, resultado que le permitió dar uno de los primeros golpes del torneo. Luego cayó por el mismo marcador ante Estados Unidos, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo.

En la última fecha empató 0-0 frente a Paraguay, resultado que le alcanzó para asegurar la clasificación a la fase eliminatoria.

Ahora, los australianos buscarán dar un nuevo paso y conseguir una clasificación histórica.

Egipto llega liderado por Mohamed Salah

El seleccionado africano también cumplió una muy buena fase de grupos y terminó segundo en el Grupo G, apenas por detrás de Bélgica por diferencia de gol.

Los egipcios debutaron con un valioso empate 1-1 ante los belgas, luego derrotaron 3-1 a Nueva Zelanda y cerraron su participación con otro empate 1-1 frente a Irán.

La gran esperanza del equipo conducido por Hossam Hassan vuelve a ser Mohamed Salah, máximo referente del fútbol egipcio y una de las grandes estrellas que continúan en competencia.

Junto al delantero aparecen nombres importantes como Omar Marmoush y Emam Ashour, quienes también han sido determinantes durante el torneo.

Probables formaciones

Australia

Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Jordan Bos, Aziz Behich; Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe, Cristian Volpato; Nestory Irankunda.
DT: Tony Popovic.

Egipto

Mostafa Shobeir Oufa; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Mahmoud Saber, Marwan Ateya, Emam Ashour; Mohamed Salah, Mostafa Ziko y Omar Marmoush.
DT: Hossam Hassan.

Datos del partido

  • Partido: Australia vs. Egipto
  • Instancia: 16avos de final del Mundial 2026
  • Hora: 15.00 (Argentina)
  • Estadio: Dallas Stadium
  • Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)
  • TV: TyC Sports

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