La intendente recibió al seleccionado U11 de Santiago del Estero

El equipo masculino de once años participa en el Campeonato Argentino de Básquet y hoy este jueves se reunieron con la ing. Norma Fuentes.

Hoy 21:19

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió al seleccionado masculino U11 de Santiago del Estero, que recientemente se consagró campeón de la Región NOA en el Campeonato Argentino de la categoría.

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Del encuentro también participaron el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente; el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; los concejales capitalinos Carlos Basualdo y Gabriela Ortiz, y dirigentes de clubes de básquet de la ciudad.

La jefa comunal felicitó a los jugadores, al cuerpo técnico y a las familias por el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que hicieron posible este importante logro deportivo. Además, destacó el permanente impulso que los gobiernos provincial y municipal brindan al deporte local.

Por su parte, los integrantes del seleccionado compartieron con la Ing. Fuentes la experiencia vivida durante el torneo y agradecieron el acompañamiento recibido, reafirmando su entusiasmo de cara a los próximos desafíos.

Con este logro, el combinado santiagueño representará a la provincia en la próxima instancia del Campeonato Argentino, que se disputará los días 4 y 5 de julio en la provincia del Chaco.