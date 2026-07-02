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SANTIAGO DEL ESTERO | 02 JUL 2026 | 9º
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Locales

La intendente recibió al seleccionado U11 de Santiago del Estero

El equipo masculino de once años participa en el Campeonato Argentino de Básquet y hoy este jueves se reunieron con la ing. Norma Fuentes.

Hoy 21:19
Seleccionado U11

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió al seleccionado masculino U11 de Santiago del Estero, que recientemente se consagró campeón de la Región NOA en el Campeonato Argentino de la categoría.

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Del encuentro también participaron el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente; el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; los concejales capitalinos Carlos Basualdo y Gabriela Ortiz, y dirigentes de clubes de básquet de la ciudad.

La jefa comunal felicitó a los jugadores, al cuerpo técnico y a las familias por el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que hicieron posible este importante logro deportivo. Además, destacó el permanente impulso que los gobiernos provincial y municipal brindan al deporte local.

Por su parte, los integrantes del seleccionado compartieron con la Ing. Fuentes la experiencia vivida durante el torneo y agradecieron el acompañamiento recibido, reafirmando su entusiasmo de cara a los próximos desafíos.

Con este logro, el combinado santiagueño representará a la provincia en la próxima instancia del Campeonato Argentino, que se disputará los días 4 y 5 de julio en la provincia del Chaco.

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