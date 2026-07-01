Sobre el final, la Portugal de Ronaldo se lo dio vuelta a Croacia y se metió en los 8vos del Mundial

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 JUL 2026 | 9º
Mundial 2026
FINALIZADO
Portugal 2
Croacia 1
FINALIZADO
FINALIZADO
España 3
Austria 0
FINALIZADO
00:00
Suiza -
Argelia -
3 / 07 / 2026
15:00
Australia -
Egipto -
3 / 07 / 2026
19:00
Argentina -
Cabo Verde -
3 / 07 / 2026
22:30
Colombia -
Ghana -
3 / 07 / 2026
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 00:00
Suiza
vs
Argelia
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana
4 / 07 / 2026 14:00
Canadá
vs
Marruecos
4 / 07 / 2026 18:00
Paraguay
vs
Francia
5 / 07 / 2026 17:00
Brasil
vs
Noruega
5 / 07 / 2026 21:00
México
vs
Inglaterra
6 / 07 / 2026 16:00
Portugal
vs
España
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Sobre el final, la Portugal de Ronaldo se lo dio vuelta a Croacia y se metió en los 8vos del Mundial

El duelo europeo fue para el conjunto portugués que se impuso por 2 a 1 por los 16avos de final.

Hoy 22:15

Portugal avanzó de manera sufrida a los octavos de final del Mundial 2026, tras derrotar a Croacia en un partido cargado de tensión, polémica y emociones hasta el último minuto. El gran protagonista de la noche fue el entrenador Roberto Martínez, quien tomó una decisión arriesgada al reemplazar a Cristiano Ronaldo cuando el encuentro atravesaba su momento más complicado.

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A los 36 minutos del segundo tiempo, con los croatas dominando las acciones y poniendo en aprietos a los lusos, el técnico decidió retirar del campo al histórico capitán portugués. La reacción de Cristiano Ronaldo no pasó desapercibida: el delantero de 41 años abandonó el terreno de juego con evidentes gestos de fastidio y desaprobación.

Sin embargo, la apuesta terminó dándole resultado al entrenador. Tras la salida de CR7, Gonçalo Ramos, que había ingresado minutos antes, asumió un rol más protagónico en ataque y fue justamente quien terminó definiendo la historia con un certero cabezazo luego de un centro de Rafael Leão.

Croacia estuvo cerca de dar el golpe

Más allá de la clasificación portuguesa, el gran mérito del partido fue de una Croacia que vendió muy cara su eliminación y que volvió a demostrar la jerarquía de una generación histórica.

Con Luka Modric manejando los tiempos del equipo e Ivan Perisic siendo una amenaza constante en ataque, los balcánicos complicaron seriamente a Portugal durante gran parte del complemento.

El propio Perisic marcó uno de los goles croatas y estuvo muy cerca de anotar otro en los minutos finales. Además, los dirigidos por Zlatko Dalic llegaron a festejar un tanto de Josko Gvardiol en el cierre del encuentro, pero el VAR anuló la acción por posición adelantada tras detectar una leve intervención previa.

Diogo Costa, clave para sostener a Portugal

Cuando el equipo portugués más sufría, apareció la figura de Diogo Costa. El arquero respondió con intervenciones decisivas para evitar la eliminación de su selección.

El guardameta le ganó dos mano a mano a Mateo Kovacic, uno de ellos con ayuda del poste, y también evitó una clara oportunidad de Igor Matanovic, manteniendo con vida a un equipo que durante varios pasajes estuvo contra las cuerdas.

Incluso antes del gol de Ramos, Croacia había generado situaciones muy peligrosas y parecía más cerca de quedarse con la clasificación.

Ahora espera España

Aunque consiguió el objetivo de avanzar de ronda, Portugal dejó algunas dudas en cuanto a su funcionamiento colectivo. Luego de un buen primer tiempo, el equipo perdió intensidad y control del juego, algo que podría costarle caro en la próxima instancia.

El siguiente desafío será nada menos que España, una de las selecciones que llega en mejor forma al tramo decisivo del torneo y que aparece como una de las grandes candidatas al título.

Para seguir en carrera, los portugueses necesitarán elevar considerablemente su nivel futbolístico.

Cristiano sigue soñando

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo disputa el que probablemente sea su último Mundial y continúa persiguiendo el único gran trofeo que todavía falta en su extraordinaria carrera.

La imagen final mostró un contraste marcado con respecto a su salida del campo. Del enojo y la frustración inicial pasó a una sonrisa moderada al ver consumada la clasificación de Portugal.

El sueño mundialista sigue vivo para CR7. Pero si Portugal pretende seguir avanzando, deberá encontrar una versión mucho más sólida ante una España que llega lanzada y con el cartel de favorita.

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