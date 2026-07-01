Sobre el final, la Portugal de Ronaldo se lo dio vuelta a Croacia y se metió en los 8vos del Mundial

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El duelo europeo fue para el conjunto portugués que se impuso por 2 a 1 por los 16avos de final.
Portugal avanzó de manera sufrida a los octavos de final del Mundial 2026, tras derrotar a Croacia en un partido cargado de tensión, polémica y emociones hasta el último minuto. El gran protagonista de la noche fue el entrenador Roberto Martínez, quien tomó una decisión arriesgada al reemplazar a Cristiano Ronaldo cuando el encuentro atravesaba su momento más complicado.
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A los 36 minutos del segundo tiempo, con los croatas dominando las acciones y poniendo en aprietos a los lusos, el técnico decidió retirar del campo al histórico capitán portugués. La reacción de Cristiano Ronaldo no pasó desapercibida: el delantero de 41 años abandonó el terreno de juego con evidentes gestos de fastidio y desaprobación.
Sin embargo, la apuesta terminó dándole resultado al entrenador. Tras la salida de CR7, Gonçalo Ramos, que había ingresado minutos antes, asumió un rol más protagónico en ataque y fue justamente quien terminó definiendo la historia con un certero cabezazo luego de un centro de Rafael Leão.
Más allá de la clasificación portuguesa, el gran mérito del partido fue de una Croacia que vendió muy cara su eliminación y que volvió a demostrar la jerarquía de una generación histórica.
Con Luka Modric manejando los tiempos del equipo e Ivan Perisic siendo una amenaza constante en ataque, los balcánicos complicaron seriamente a Portugal durante gran parte del complemento.
El propio Perisic marcó uno de los goles croatas y estuvo muy cerca de anotar otro en los minutos finales. Además, los dirigidos por Zlatko Dalic llegaron a festejar un tanto de Josko Gvardiol en el cierre del encuentro, pero el VAR anuló la acción por posición adelantada tras detectar una leve intervención previa.
Cuando el equipo portugués más sufría, apareció la figura de Diogo Costa. El arquero respondió con intervenciones decisivas para evitar la eliminación de su selección.
El guardameta le ganó dos mano a mano a Mateo Kovacic, uno de ellos con ayuda del poste, y también evitó una clara oportunidad de Igor Matanovic, manteniendo con vida a un equipo que durante varios pasajes estuvo contra las cuerdas.
Incluso antes del gol de Ramos, Croacia había generado situaciones muy peligrosas y parecía más cerca de quedarse con la clasificación.
Aunque consiguió el objetivo de avanzar de ronda, Portugal dejó algunas dudas en cuanto a su funcionamiento colectivo. Luego de un buen primer tiempo, el equipo perdió intensidad y control del juego, algo que podría costarle caro en la próxima instancia.
El siguiente desafío será nada menos que España, una de las selecciones que llega en mejor forma al tramo decisivo del torneo y que aparece como una de las grandes candidatas al título.
Para seguir en carrera, los portugueses necesitarán elevar considerablemente su nivel futbolístico.
A sus 41 años, Cristiano Ronaldo disputa el que probablemente sea su último Mundial y continúa persiguiendo el único gran trofeo que todavía falta en su extraordinaria carrera.
La imagen final mostró un contraste marcado con respecto a su salida del campo. Del enojo y la frustración inicial pasó a una sonrisa moderada al ver consumada la clasificación de Portugal.
El sueño mundialista sigue vivo para CR7. Pero si Portugal pretende seguir avanzando, deberá encontrar una versión mucho más sólida ante una España que llega lanzada y con el cartel de favorita.