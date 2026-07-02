Florencia Peña demanda a Luzu TV por 750 millones de pesos argentinos

Florencia Peña ha presentado una demanda contra Luzu TV por un total de 750 millones de pesos argentinos tras su desvinculación del streaming dirigido por Nico Occhiato.

02/07/2026

En un reciente desarrollo legal, Florencia Peña ha decidido llevar a juicio a Luzu TV, una empresa creada y dirigida por Nico Occhiato, por un total de 750 millones de pesos argentinos. Esta cifra es el resultado de una demanda por daños y perjuicios tras su polémica desvinculación del medio audiovisual.

Inicialmente, el monto que había trascendido a la prensa era de 200 millones de pesos, cantidad que correspondía únicamente al cumplimiento del contrato que la actriz tenía vigente hasta diciembre. Sin embargo, el monto total ahora se ha elevado significativamente debido a la inclusión de la demanda por daños.

La confirmación de esta información llegó por parte de Barby Franco, esposa del abogado Fernando Burlando, quien representa a Peña en este caso. Franco declaró: "Flor Peña lleva a juicio a la productora Luzu por 750 millones de pesos argentinos por daños y perjuicios" durante su intervención en el programa Pasó en América.

Este escándalo legal se produce a pocos días del revuelo causado por una fake news relacionada con Jorge Messi, lo que ha llevado la atención mediática hacia el caso de Peña.

La demanda de Peña no solo pone en evidencia los conflictos contractuales en el mundo del entretenimiento, sino que también resalta la importancia de las relaciones laborales en la industria audiovisual. La actriz busca justicia y compensación por lo que considera un trato injusto por parte de la productora.

La situación ha generado un amplio debate en las redes sociales y en los medios, donde muchos se preguntan sobre las razones detrás de esta desvinculación y los posibles repercusiones legales que enfrentará Luzu TV.

Con este contexto, el juicio de Florencia Peña podría sentar un precedente en la forma en que se manejan los contratos y las desvinculaciones en el sector, marcando un nuevo capítulo en las relaciones laborales dentro de la industria del entretenimiento argentino.