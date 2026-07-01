En vivo: Suiza y Argelia a todo o nada por el pase a octavos en Vancouver

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El seleccionado suizo llega como líder del Grupo B y buscará confirmar su favoritismo ante una Argelia que se clasificó como uno de los mejores terceros y sueña con seguir haciendo historia en el Mundial 2026. El encuentro se disputará este viernes en Vancouver.
Suiza y Argelia se enfrentarán este viernes desde las 00.00 en el BC Place Stadium de Vancouver, por los 16avos de final del Mundial 2026, con el objetivo de avanzar a los octavos de final de la máxima cita del fútbol mundial.
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