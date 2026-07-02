Milei defendió la reforma del Banco Central y cruzó a dos extitulares: "Si se quejan, es una buena señal"

El Presidente respondió a las críticas de Mercedes Marcó del Pont y Miguel Ángel Pesce sobre los cambios que impulsa en la Carta Orgánica del BCRA. Aseguró que la reforma irá "más a fondo" y sostuvo que permitirá terminar con la inflación.

Hoy 21:14

El presidente Javier Milei salió este jueves al cruce de las críticas formuladas por los ex titulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Mercedes Marcó del Pont y Miguel Ángel Pesce, quienes cuestionaron la intención del Gobierno de modificar la Carta Orgánica de la entidad monetaria. El mandatario defendió el proyecto oficial y aseguró que las objeciones de ambos refuerzan la dirección elegida por su administración.

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"Si estos dos analfabetos económicos se quejan es una buena señal, ya que dado el desastre que han hecho, hacer lo opuesto es una buena intuición", escribió Milei en sus redes sociales, en una publicación en la que también desarrolló los fundamentos técnicos de la reforma.

El Presidente explicó que su propuesta se basa en el principio de Tinbergen, según el cual para alcanzar un objetivo de política económica es necesario contar con, al menos, un instrumento independiente. En ese sentido, sostuvo que asignar múltiples objetivos a la política monetaria, como ocurre con la normativa vigente, resulta técnicamente inviable.

Milei apuntó especialmente contra la reforma de la Carta Orgánica aprobada en 2012, al sostener que otorgó al Banco Central cinco objetivos simultáneos. Según afirmó, esa modificación contribuyó a la aceleración inflacionaria que atravesó el país durante los últimos años.

"Es una declaración de ignorancia al asignarle a un instrumento de política económica, en este caso la política monetaria, cinco objetivos", expresó el mandatario. Además, consideró que esa decisión permitió ampliar mecanismos como los adelantos transitorios al Tesoro, que el Gobierno ahora busca restringir.

En esa línea, sostuvo que volver a un esquema donde la misión principal del Banco Central sea preservar el valor de la moneda será un paso clave para erradicar la inflación. "Si queremos terminar para siempre con la inflación, aniquilar la reforma de 2012 será un gran paso en la dirección correcta", afirmó.

Para finalizar, Milei adelantó que los cambios no se limitarán únicamente a la modificación de la Carta Orgánica. "La reforma no se agota en lo que se menciona en este posteo. Iremos más a fondo aún", concluyó.