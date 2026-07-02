Milei cuestionó la Carta Orgánica del Banco Central y busca reformar su rol para “aniquilar la inflación”

El Presidente calificó la normativa vigente desde 2012 como “una declaración de ignorancia” y adelantó cambios para que el BCRA vuelva a tener como único objetivo la estabilidad monetaria.

Hoy 20:11

El presidente Javier Milei volvió a cargar contra la Carta Orgánica del Banco Central y anunció su intención de avanzar en una reforma profunda del organismo, al que acusó de haber sido desvirtuado desde la modificación impulsada en 2012. Según sostuvo, la normativa actual es “una declaración de ignorancia” y su modificación será un paso clave para “terminar para siempre con la inflación”.

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En un extenso mensaje titulado “Fin de la brutalidad monetaria”, el mandatario respondió a las críticas de Mercedes Marcó del Pont y Miguel Pesce, ex titulares del Banco Central, quienes habían señalado que el plan oficial responde a lineamientos del Fondo Monetario Internacional.

Milei defendió su postura con argumentos técnicos y cuestionó el esquema vigente desde 2012, al que atribuyó haberle asignado al Banco Central múltiples objetivos simultáneos como estabilidad monetaria, empleo y desarrollo económico, algo que consideró incompatible con la teoría económica.

El Presidente también apuntó contra el artículo 3° de la Carta Orgánica vigente, al que acusó de haber habilitado el financiamiento del Tesoro mediante emisión monetaria. En ese sentido, sostuvo que la reforma impulsada durante el kirchnerismo derivó en un esquema que favoreció la expansión de la inflación.

Según el plan oficial, la iniciativa en estudio busca restablecer el mandato original del Banco Central, vigente hasta 1992, centrado exclusivamente en la preservación del valor de la moneda.

En paralelo, el Gobierno trabaja en restricciones al financiamiento del Tesoro por parte del organismo, incluyendo los adelantos transitorios, el giro de utilidades y la compra de deuda pública, mecanismos que en distintos momentos fueron utilizados como fuentes de financiamiento estatal.

El debate forma parte de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, que viene señalando la necesidad de fortalecer la independencia del Banco Central y reducir su exposición al financiamiento del déficit fiscal.