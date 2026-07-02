Se presentó el Campeonato Argentino de BMX en la Catedral

La pista internacional de la “Catedral del BMX” recibirá este fin de semana la sexta y séptima fecha del Campeonato Argentino. Además, se confirmó que la provincia será sede del Campeonato Panamericano 2027.

Hoy 20:02

Con la presencia de autoridades, integrantes de la Selección Argentina y destacados riders nacionales, este jueves se realizó la presentación oficial de la 6ª y 7ª fecha del Campeonato Argentino de BMX, que se disputarán este fin de semana en la reconocida Catedral del BMX de Santiago del Estero.

El acto tuvo lugar en el salón de la Secretaría de Deportes de la Provincia y contó con la participación del secretario de Deportes, Carlos Dapello; el presidente de la Federación Argentina de BMX, Héctor Ciappino; el entrenador de la Selección Argentina, Ariel Katogui; y los pilotos Agostina Ruarte, Valentino Vallejo, además de los santiagueños Nicolás Stancampiano y Jahir Elías.

Un evento que sigue fortaleciendo al BMX santiagueño

Durante la presentación, Carlos Dapello destacó la importancia que tiene esta disciplina para la provincia y recordó el crecimiento que experimentó desde la construcción de la pista internacional ubicada en el Polideportivo Provincial: “El BMX ha marcado un antes y un después en la política deportiva del Gobierno provincial. Desde esta pista se organizaron eventos de trascendencia internacional como mundiales, panamericanos, sudamericanos y campeonatos argentinos que dejaron grandes satisfacciones”, expresó el funcionario.

Además, remarcó que la provincia continúa apostando al desarrollo deportivo y adelantó que próximamente se anunciarán nuevos eventos internacionales.

Casi 400 pilotos competirán en Santiago

Por su parte, Héctor Ciappino destacó que la competencia otorgará puntos para el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y confirmó una importante convocatoria.

“Es una alegría recibir nuevamente al BMX argentino. Este año tendremos alrededor de 390 pilotos inscriptos, una cifra muy importante para el campeonato”, señaló.

El dirigente también resaltó que la Selección Argentina de BMX realizó una concentración de quince días en Santiago del Estero como parte de su preparación para los próximos compromisos internacionales.

Nace la Selección Santiagueña de BMX

Una de las novedades más importantes anunciadas durante la conferencia fue la presentación oficial de la primera Selección Santiagueña de BMX, integrada por 31 atletas.

La conformación del equipo se realizó tomando como referencia el rendimiento de los deportistas en el Campeonato Argentino, los torneos anuales y otras competencias oficiales. Según explicó Ciappino, se tratará de una selección dinámica que podrá modificarse de acuerdo con los resultados obtenidos por cada rider.

Las categorías incluidas son Expertos, Damas, Challenger y Championship.

Santiago será sede del Panamericano 2027

Otro de los anuncios destacados fue la confirmación de que la pista provincial albergará el Campeonato Panamericano de BMX 2027, que se disputará el 20 de marzo.

La competencia reunirá a cerca de 1.000 pilotos y alrededor de 3.000 espectadores, consolidando una vez más a Santiago del Estero como uno de los principales centros del BMX continental.

Además, se trata de un evento clave dentro del calendario internacional, ya que será el único Panamericano que otorgará plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con dos cupos en las ramas masculina y femenina.

La Selección Argentina afina detalles para sus próximos desafíos

El entrenador nacional Ariel Katogui explicó que el trabajo realizado en la provincia estuvo enfocado en la preparación para el Campeonato Mundial de BMX y los próximos Juegos ODESUR.

“Las expectativas son buenas. Los chicos están trabajando muy bien y aprovechando una pista que reúne condiciones internacionales únicas en el país”, destacó.

En tanto, Valentino Vallejo valoró las dos semanas de entrenamiento junto al seleccionado y aseguró que el objetivo es llegar de la mejor manera a sus próximos compromisos internacionales, entre ellos el Latinoamericano y una fecha de la Copa del Mundo en Estados Unidos.

Por su parte, Agostina Ruarte se mostró entusiasmada por competir nuevamente en Santiago del Estero y adelantó que también se prepara para disputar el Campeonato Latinoamericano en San Juan.

Los santiagueños sueñan con el Mundial

Los riders locales Nicolás Stancampiano y Jahir Elías serán protagonistas este fin de semana en el Campeonato Argentino antes de viajar al Mundial de BMX en Australia.

Stancampiano aseguró que atraviesa un gran momento y que la preparación apunta a llegar al máximo nivel físico, mental y técnico. En tanto, Elías manifestó que su gran objetivo será ubicarse entre los ocho mejores del mundo en la cita ecuménica.

La actividad se desarrollará este sábado y domingo desde las 10 de la mañana en la Catedral del BMX, donde los santiagueños podrán disfrutar de un espectáculo de primer nivel con la presencia de los mejores pilotos del país y figuras de proyección internacional.