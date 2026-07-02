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SANTIAGO DEL ESTERO | 02 JUL 2026 | 9º
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Mascotas

Buscan a “Dulce”, una perrita perdida en el barrio 750 viviendas

La caniche, de avanzada edad y con problemas de audición, se extravió y su familia pide colaboración para encontrarla.

Hoy 20:13

Una perrita caniche llamada Dulce se perdió en el barrio 750 viviendas. La mascota, que pertenece a la familia desde hace más de 15 años, es viejita y tiene dificultades auditivas, por lo que cualquier ayuda para localizarla es vital.

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Cuando fue vista por última vez, Dulce llevaba puesto un chalequito rojo, como se observa en la foto compartida por sus dueños. Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse al 3854381645.

La familia solicita difundir la búsqueda para que Dulce regrese a casa sana y segura.

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