Feriado del 9 de julio: cómo será el fin de semana largo y qué pasa con el día no laborable puente

El Día de la Independencia cae jueves este año y se suma un día no laborable el viernes 10 de julio, lo que permitirá un fin de semana extralargo para gran parte del país.

Hoy 19:43

El mes de julio llega con una de las fechas más esperadas del calendario argentino: el 9 de julio, Día de la Independencia. Este año, la conmemoración caerá un jueves y, al ser un feriado inamovible, se mantiene en su fecha original.

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La novedad es que el Gobierno estableció el viernes 10 de julio como día no laborable con fines turísticos, lo que permitirá configurar un fin de semana largo para quienes puedan acceder a la medida.

De acuerdo al calendario oficial de la Jefatura de Gabinete, esta disposición forma parte de los días no laborables definidos para fomentar el turismo interno, junto con otras fechas del año como el 23 de marzo y el 7 de diciembre.

El 9 de julio recuerda la Declaración de la Independencia de 1816, cuando los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata se reunieron en el Congreso de Tucumán para romper los vínculos con la monarquía española y declarar la soberanía nacional.

En cuanto al trabajo en estas fechas, la ley establece diferencias claras entre feriados y días no laborables. En el feriado nacional del jueves 9, quienes trabajen deberán cobrar el doble de una jornada habitual. En cambio, el viernes 10, al ser no laborable, la decisión de trabajar depende del empleador y el pago es el habitual.

Con este esquema, muchos argentinos podrán disfrutar de un descanso extendido, que suele ser aprovechado para viajes cortos, reuniones familiares o escapadas turísticas dentro del país.