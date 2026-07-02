Milei felicitó a Keiko Fujimori tras su triunfo en Perú y evalúa viajar a su asunción

Anticiparon la posibilidad de abrir “una nueva etapa” en la relación bilateral entre ambos países.

Hoy 18:57

El presidente Javier Milei mantuvo este jueves una comunicación con Keiko Fujimori para felicitarla por su victoria en las elecciones presidenciales de Perú y anticipó la posibilidad de abrir “una nueva etapa” en la relación bilateral entre ambos países. Desde Casa Rosada no descartaron su presencia en la ceremonia de asunción prevista para el 28 de julio.

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En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario destacó el inicio de una nueva etapa entre Argentina y Perú y celebró la coincidencia ideológica con la dirigente peruana, a quien consideró parte de un bloque regional orientado a “la libertad”, el crecimiento económico y la lucha contra el crimen organizado.

El Gobierno analiza una posible visita oficial de Milei a Perú para la asunción presidencial, en un gesto que buscaría fortalecer la relación con la nueva administración y consolidar vínculos con gobiernos afines en la región.

Según el Presidente, ambos comparten una visión política centrada en la defensa de la libertad y el rechazo a lo que definió como “socialismo” en América Latina. En ese marco, Milei sostuvo que la región atraviesa un proceso de cambio ideológico que, según su visión, se expresa en recientes resultados electorales.

Fujimori agradeció el saludo y señaló que Perú inicia una nueva etapa de cooperación y acercamiento con la Argentina, con el objetivo de fortalecer los lazos diplomáticos y económicos entre ambos países.

Desde el entorno del Gobierno también destacaron que se está conformando un grupo de países de la región con afinidad política, integrado por distintas naciones de América Latina, con el objetivo de coordinar posiciones comunes en materia internacional.

La eventual presencia de Milei en la asunción de Fujimori se interpreta como un gesto político para consolidar esa nueva red de alianzas regionales, que también podría extenderse a otras ceremonias de cambio de mando en la región.