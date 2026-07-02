Olímpico sumó al estadounidense Andrew Corum para la temporada 2026/27

Olímpico de La Banda continúa armando su plantel para la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquet y confirmó la contratación del ala pivote estadounidense Andrew Corum, quien llega tras su paso por Obras Basket.

El interno de 2,02 metros se transformó en una de las caras nuevas del conjunto bandeño que será dirigido por Leo Costa, sumando experiencia y conocimiento de la competencia argentina en una posición clave para el equipo.

Experiencia en la Liga Nacional y recorrido internacional

Corum, nacido en Leesburg, Virginia, disputó la última temporada de la máxima categoría del básquet argentino con la camiseta de Obras Basket, donde se destacó por su presencia física, capacidad para capturar rebotes y versatilidad ofensiva, con recursos tanto cerca del aro como desde el perímetro.

Antes de desembarcar en la Liga Nacional, el estadounidense construyó una extensa trayectoria internacional. En Sudamérica defendió los colores de Puerto Varas de Chile e Importadora Alvarado de Ecuador, mientras que en Europa jugó para BK Ogre de Letonia, AAAF Khirdalan Basketball Club de Azerbaiyán y Vasco Da Gama de Portugal.

Su formación se desarrolló en Virginia State University, institución donde tuvo una destacada carrera universitaria que le permitió recibir reconocimientos dentro de la conferencia CIAA en 2020, gracias a su rendimiento sobresaliente.

Una pieza importante para el nuevo Olímpico

La llegada de Andrew Corum le aporta a Olímpico una ficha interior con experiencia internacional, fortaleza física y conocimiento del básquet sudamericano, características que fueron valoradas por el cuerpo técnico al momento de avanzar en su contratación.

El ala pivote se caracteriza por su potencia atlética, capacidad para jugar en la pintura y también por su habilidad para atacar de frente al canasto, aspectos que le brindan diferentes variantes al esquema del entrenador Leonardo Costa.

El plantel sigue tomando forma

Con la incorporación de Corum, la dirigencia de Olímpico continúa avanzando en la conformación del plantel que afrontará la temporada 2026/27 de la Liga Nacional.

El estadounidense se suma a las continuidades y confirmaciones de Lucas Pérez, Jeremías Frontera, Austin Wrighten, Agustín Vergara, Hall Elisias, Ezequiel Paz, Guido Mariani y Santino Romegialli, en un equipo que busca ser protagonista en la próxima campaña.

De esta manera, el conjunto bandeño sigue agregando piezas a su proyecto deportivo con la intención de llegar en óptimas condiciones al inicio de una nueva temporada en la elite del básquet argentino.