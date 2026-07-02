La historia reciente argentina, en debate: realizarán un simposio a 50 años del golpe militar

La actividad se desarrollará en el marco de la Semana del Historiador y la Historiadora, a 50 años del golpe militar. La conferencia central estará a cargo de la Dra. Vera Carnovale, especialista en historia reciente argentina.

Hoy 19:29

En el marco de la Semana del Historiador y la Historiadora, el equipo de Historia UNSE realizará en Santiago del Estero el Simposio a 50 años del golpe militar, una jornada académica orientada a revisar debates sensibles de la historia reciente argentina desde una perspectiva federal.

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La primera actividad se llevará a cabo este viernes 3 de julio, desde las 8.30, en Café y Editorial Bellas Alas, ubicado en Av. Belgrano Sur 1807.

La apertura académica y conferencia central estarán a cargo de la Dra. Vera Carnovale, doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigadora independiente del CONICET y del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, con sede en la Universidad Nacional de San Martín.

La conferencia se titula “¿Hacerle el juego a la derecha? Miedos y desafíos del historiador del pasado reciente” y propone abordar una pregunta compleja dentro del campo historiográfico: por qué ciertos sectores del progresismo y de la investigación histórica tuvieron dificultades para tratar públicamente los secuestros y ejecuciones cometidos por organizaciones armadas durante los años setenta.

Desde la organización remarcaron que el planteo no busca relativizar el terrorismo de Estado ni alimentar la llamada “teoría de los dos demonios”, sino discutir con mayor rigor las formas en que se construyen los relatos públicos sobre el pasado, sus silencios, sus zonas consagradas y sus memorias subterráneas.

El simposio propone reflexionar sobre cómo estudiar la violencia política de los años setenta sin quedar atrapados en simplificaciones del presente, sosteniendo al mismo tiempo la condena al terrorismo de Estado y la necesidad de analizar críticamente los procesos, actores y lenguajes políticos de aquella etapa.

Carnovale es autora de numerosos trabajos académicos publicados en el país y en el exterior. Entre sus libros se destaca “Los combatientes. Historia del PRT-ERP”, publicado por Siglo Veintiuno Editores.

La actividad será coordinada por el Mg. Esteban Brizuela, docente de la UNSE y autor de trabajos vinculados a la historia local y regional, entre ellos “Los intelectuales del NOA” y “Breve historia de Santiago del Estero”.

El encuentro está dirigido a estudiantes, docentes, investigadores, organismos de derechos humanos, trabajadores de la cultura, comunicadores y público interesado en los debates sobre historia reciente, memoria, violencia política y democracia.