Crimen de Fernando Pérez Algaba: uno de los acusados declaró en el juicio y negó su participación

El juicio oral comenzó el lunes 29 de junio y tiene como acusados a Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas y Matías Gil.

Hoy 19:00

Maximiliano Pilepich, uno de los principales imputados por el asesinato del empresario Fernando Pérez Algaba, declaró este jueves en el Tribunal N°9 de Banfield y aseguró que no tuvo participación en el hecho. “Yo no lo maté, era mi amigo”, sostuvo durante su exposición ante el tribunal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El juicio oral comenzó el lunes 29 de junio y tiene como acusados a Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas y Matías Gil. Los dos primeros están señalados como presuntos planificadores del homicidio ocurrido en julio de 2023, mientras que otros involucrados serán juzgados en un debate posterior.

Durante su declaración, Pilepich rechazó las acusaciones en su contra y apuntó contra testigos de la causa, en el marco de un proceso que avanza con fuerte tensión en los tribunales de Banfield. El imputado insistió en que no participó del crimen y buscó desligarse de los hechos.

No es la primera vez que el acusado toma la palabra en el juicio. Según la agencia Noticias Argentinas, ya había declarado días atrás, donde intentó mostrarse como “un buen tipo” y cuestionó declaraciones del hermano de la víctima.

En ese contexto, se vivió un momento de fuerte tensión cuando Pilepich reaccionó ante los dichos de Rodolfo Pérez Algaba, quien lo increpó a los gritos con la frase: “Lo mataste por la espalda, salame”.