Consejeros conformaron listado de mérito para cargos de vocales de Cámara de Apelaciones Civil

Los profesionales del Derecho calificados serán propuestos al Poder Ejecutivo provincial, que deberá elegir a seis de ellos para cubrir las vacantes disponibles.

Hoy 18:02

El Consejo de la Magistratura de Santiago del Estero cerró su labor con relación a la evaluación correspondiente al Concurso Nº 130/26, convocado para seleccionar a seis letrados que ocupen vocalías en las tres Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Justicia provincial.

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Efectivamente, se procedió a la confección de la terna de mérito de los postulantes, a partir de las calificaciones obtenidas en las cuatro etapas de evaluación, que estuvo a cargo del presidente del cuerpo, Dr. Federico López Alzogaray y de ocho consejeros.

En ese sentido, cabe destacar que el proceso se desarrolló en pocos meses desde el momento de la convocatoria. El primer paso fue la presentación de antecedentes y títulos de cada aspirante a los cargos concursados; le siguieron los exámenes de oposición y oral, para finalizar con la entrevista personal.

Inicialmente, fueron más de 30 los letrados que se anotaron para participar en el proceso de selección, llegando a la última etapa 13 de ellos. De esta manera, se dio cumplimiento a lo establecido en los dos primeros incisos del Art. 195 de la Constitución de la Provincia, que define las funciones del Consejo de la Magistratura.

Actualmente, dicho organismo está conformado por los abogados de la matrícula que fueron elegidos por sus pares para ser consejeros, Dras. Graciela Neirot de Jarma y Sara Salido Rentería y el Dr. Pedro Salas.

En tanto, los Dres. Pedro Basbús y Juan Alende More, lo hacen en representación de los camaristas del Poder Judicial y del Ministerio Público, respectivamente y los diputados provinciales, Dra. Analía Corbalán y los Dres. Martín Díaz Achával y José Luis Artaza.