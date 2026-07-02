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SANTIAGO DEL ESTERO | 02 JUL 2026 | 10º
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Cómo acceder a tu constancia de inscripción en la AFIP de manera sencilla

La AFIP, organismo responsable de la administración tributaria en Argentina, permite a los contribuyentes acceder a su constancia de inscripción de manera fácil y rápida. Este documento es esencial para realizar trámites y gestiones fiscales en el país.

Hoy 18:02

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es el organismo encargado de la recaudación de impuestos y la regulación de la actividad económica en Argentina. Desde su creación en 1997, ha facilitado la inscripción de contribuyentes mediante un proceso digital accesible a todos.

Para ver tu constancia de inscripción en la AFIP, primero debes ingresar al sitio web oficial del organismo. Desde allí, podrás acceder a la opción correspondiente en la sección de servicios, lo cual es un paso fundamental para cualquier gestión tributaria que necesites realizar.

Una vez en el portal, es necesario identificarse con tu CUIT y la clave fiscal. Asegúrate de contar con esta información actualizada, ya que es el único modo de acceder a tu constancia de inscripción. Sin ella, no podrás realizar el trámite.

La constancia de inscripción es un documento que acredita tu situación ante la AFIP. Es importante tenerla a mano, ya que es requerida en múltiples situaciones, como la apertura de cuentas bancarias o la presentación de declaraciones juradas.

Desde 2020, la AFIP ha implementado nuevas herramientas digitales para facilitar el acceso a los servicios, lo que ha permitido que los contribuyentes obtengan su constancia de manera más ágil. Esto ha sido parte de un esfuerzo por modernizar la administración tributaria en el país.

En caso de que necesites ayuda, la AFIP también ofrece un servicio de atención al contribuyente donde puedes consultar dudas sobre el proceso. Este servicio es fundamental para aquellos que puedan tener dificultades técnicas o no estén familiarizados con el uso de plataformas digitales.

Finalmente, es importante recordar que la constancia de inscripción debe actualizarse regularmente, especialmente si hay cambios en tu situación fiscal o personal. Mantener tu información al día es clave para evitar inconvenientes en el futuro.

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