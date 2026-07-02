El Consejo Económico y la Industria Maderera fortalecen el diálogo para optimizar recursos del sector

El objetivo compartido fue avanzar en estrategias para robustecer el valor agregado en origen.

Hoy 18:07

En el marco de la política de participación instrumentada por el Gobernador Elías Suárez, las autoridades del Consejo Económico y Social (CES) provincial mantuvieron un encuentro clave con representantes de la Cámara Industrial de la Madera de Santiago del Estero (CIMSE).

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La reunión formó parte de una serie de mesas de diálogo abiertas destinadas a delinear el futuro productivo local. Allí, el sector maderero expuso propuestas para modernizar las pymes locales mediante inteligencia artificial, el aprovechamiento de los recursos forestales y la optimización de recursos.

El encuentro estuvo encabezado por el Secretario Ejecutivo del CES, Miguel Mandrille y el Secretario Adjunto, Ricardo Sosa con el Presidente de CIMSE Gustavo Diambra y su Tesorero, Gustavo Domínguez.

El objetivo compartido fue avanzar en estrategias para robustecer el valor agregado en origen.

Mandrille abrió la sesión destacando la importancia de estos consensos sectoriales. Afirmó que el tratamiento conjunto de temas de interés para toda la cadena forestal hace a la fortaleza para tomar decisiones seguras que beneficien al sector.

Durante la jornada se analizó en detalle el dossier técnico presentado por CIMSE para optimización de recursos y creación de una célula de capacitación en Carpintería 4.0 (diseño paramétrico y maquinaria CNC).

Otro de los ejes neurálgicos de la mesa de desarrollo sectorial fue la incorporación de tecnologías de vanguardia proyectadas hacia el futuro. CIMSE expuso la propuesta de aplicar algoritmos de Inteligencia Artificial al sector de la madera, para optimizar los cortes, reducir al mínimo el desperdicio de maderas nativas e implantadas, automatizar inventarios y realizar controles predictivos en los hornos industriales de secado.

El cierre de la reunión técnica dejó en claro la coincidencia de criterios entre el Consejo Económico y Social y la entidad maderera.