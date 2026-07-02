Economía descarta apurarse para volver a los mercados: "Esperamos un portón, no una ventana"

El asesor del Ministerio de Economía, Felipe Núñez, sostuvo que el Gobierno no tiene urgencia por emitir deuda en el exterior pese a la baja del riesgo país. Además, anticipó la presentación del programa financiero para 2026 y 2027.

Hoy 16:58

La marcada reducción del riesgo país en las últimas semanas reavivó el debate sobre un posible regreso de la Argentina a los mercados internacionales de crédito. Sin embargo, desde el Gobierno descartaron que exista apuro por emitir deuda en el exterior y afirmaron que esperarán un escenario aún más favorable antes de dar ese paso.

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El director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del Ministerio de Economía, Felipe Núñez, sostuvo que la colocación de deuda en el mercado internacional es una alternativa, pero no una necesidad inmediata. Con una metáfora, aseguró que el Gobierno no espera "una ventana de oportunidad", sino "un portón", en referencia a la intención de acceder a mejores condiciones de financiamiento.

En ese sentido, explicó que el objetivo principal del equipo económico es que el Tesoro continúe refinanciando sus vencimientos a tasas cada vez más bajas, privilegiando las opciones más convenientes, ya sea mediante emisiones en el mercado local o a través de préstamos con garantías.

Núñez también confirmó que el programa financiero del Tesoro para 2026 y 2027 ya fue definido y será presentado oficialmente en el corto plazo. Según adelantó, la estrategia mantendrá el foco en el financiamiento doméstico y otras herramientas que permitan reducir el costo del endeudamiento.

Respecto de la posibilidad de volver a los mercados internacionales, el funcionario señaló que la mejora de la calificación crediticia otorgada por dos agencias internacionales ya amplió el universo de potenciales inversores para la Argentina. No obstante, consideró que una nueva mejora en la nota soberana fortalecería aún más esa posibilidad.

Consultado por la reciente suba del dólar, Núñez negó cambios en la política cambiaria y ratificó la vigencia del esquema de bandas administradas por el Banco Central. Atribuyó el movimiento del tipo de cambio al fortalecimiento global del dólar frente a otras monedas y sostuvo que el peso argentino acompañó esa tendencia.

Asimismo, destacó que el Banco Central ya adquirió más de 11.000 millones de dólares en lo que va del año, superando las previsiones iniciales del Gobierno, y aseguró que la autoridad monetaria continuará acumulando reservas, aunque el ritmo pueda variar según la demanda estacional de divisas.

Por último, el asesor del Ministerio de Economía afirmó que el salario real comenzó a recuperarse luego del impacto inflacionario registrado meses atrás y consideró que la desaceleración de la inflación, junto con la mejora del poder adquisitivo, contribuirán a impulsar el crecimiento económico en los próximos meses.