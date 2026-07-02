Tragedia en Tailandia: al menos nueve monjes murieron tras ser atropellados por una camioneta conducida por un menor

El grupo realizaba una peregrinación religiosa cuando fue embestido por el vehículo. Hay más de una decena de heridos y las autoridades investigan cómo el adolescente llegó a conducir la camioneta.

Hoy 16:54

Una tragedia sacudió al noreste de Tailandia, donde al menos nueve monjes budistas perdieron la vida y más de una decena resultaron heridos luego de ser atropellados por una camioneta que era conducida por un menor de edad.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 11 (hora local) en la provincia de Mukdahan, cerca de la frontera con **Laos>. En ese momento, un grupo de 35 monjes llevaba apenas media hora de caminata como parte de una peregrinación de entre 200 y 260 kilómetros con destino a la provincia de Ubon Ratchathani.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el instante en que los religiosos caminaban en fila por el costado de la ruta cuando la camioneta comenzó a desplazarse de manera errática.

Según relató el abad de Mukdahan, uno de los sobrevivientes, los primeros cinco monjes lograron apartarse al advertir que el vehículo avanzaba fuera de control, pero quienes caminaban detrás no tuvieron tiempo de reaccionar y fueron embestidos de lleno.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, cinco monjes murieron en el lugar del accidente, mientras que otros cuatro fallecieron poco después de ser trasladados a centros de salud.

Además, al menos 13 religiosos permanecen internados, de los cuales entre tres y cuatro presentan lesiones de extrema gravedad.

El gobernador provincial, Worayan Boonnarach, confirmó que la camioneta era conducida por un menor de edad. Sin embargo, existe una diferencia en la información sobre su edad.

Las primeras averiguaciones policiales indicaban que el conductor tenía 11 años, aunque posteriormente la cadena pública Thai PBS informó que podría tratarse de un adolescente de 15 años.

El menor permanece bajo custodia policial y será interrogado con la participación de organismos de protección de la niñez, tal como establece la legislación local. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando cómo obtuvo el vehículo y qué provocó que perdiera el control antes del fatal accidente.