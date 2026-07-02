Anunciaron una inversión de USD 1.200 millones para construir un reactor nuclear modular en Atucha

El proyecto fue presentado por la empresa Meitner Energy y prevé financiarse íntegramente con capital privado. El Gobierno aseguró que la iniciativa generará unos 2.000 puestos de trabajo directos.

Hoy 17:40

El Gobierno nacional anunció la presentación de un proyecto privado para construir un reactor nuclear modular pequeño (SMR) en el complejo Nucleoeléctrica Argentina, en el sitio de Atucha. La iniciativa demandará una inversión estimada de 1.200 millones de dólares y será financiada íntegramente con capitales privados.

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La propuesta fue impulsada por Meitner Energy, compañía perteneciente al Ansari Group, que cuenta con participación accionaria de INVAP, con el 40% del capital.

Según informó el Ministerio de Economía, el proyecto contempla la construcción del ACR-300, un reactor de Generación III+, con tecnología de agua presurizada (PWR) y una capacidad cercana a los 300 megavatios eléctricos (MWe). Además, se destacó que se trataría del primer desarrollo comercial de este diseño a nivel mundial.

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que mantuvo una reunión con directivos de Meitner Energy junto al secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, quienes formalizaron la propuesta.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la obra permitirá generar alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos durante las etapas de desarrollo, construcción, puesta en marcha y operación de la central.

El proyecto deberá ser evaluado por el Ministerio de Economía y obtener posteriormente la autorización de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Una vez cumplidos esos requisitos, el plazo previsto para la construcción será de cinco años.

Las autoridades explicaron además que Nucleoeléctrica Argentina conservará la posibilidad de asumir la operación y el mantenimiento de la planta en condiciones de mercado, mientras que la empresa privada abonará un canon por el uso de los terrenos donde se instalará la central.

El anuncio se produjo en un contexto de cambios dentro del sector nuclear argentino, luego de la reestructuración del área y de la salida del ex titular de Nucleoeléctrica, Demian Reidel.

Por su parte, Ramos Nápoli sostuvo que la iniciativa refleja el modelo que impulsa el Gobierno, en el que el Estado genera las condiciones para atraer inversiones mientras el sector privado aporta el capital y asume el riesgo. Asimismo, destacó la trayectoria de más de siete décadas de la Argentina en materia nuclear y afirmó que el proyecto ratifica el reconocimiento internacional de la capacidad tecnológica desarrollada en el país.