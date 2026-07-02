La UNSE inició un nuevo proceso de evaluación institucional para fortalecer la calidad académica

La Universidad Nacional de Santiago del Estero puso en marcha la instancia que permitirá analizar distintos aspectos de la vida universitaria, reconocer fortalezas, identificar desafíos y proyectar acciones a mejorar los próximos años.

Hoy 18:39

La iniciativa se desarrolla en el marco de una convocatoria de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y cuenta con la participación de docentes, estudiantes, nodocentes, graduados y autoridades de la comunidad universitaria.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La vicerrectora de la UNSE, Fernanda Mellano, explicó en diálogo con Radio Universidad que esta evaluación se centrará en las recomendaciones formuladas por la CONEAU durante el proceso realizado en 2018, con el objetivo de revisar los avances alcanzados y fortalecer aquellos aspectos que requieren nuevas estrategias de desarrollo.

"Evaluarnos significa tomar conciencia de todo lo que hemos realizado durante este período, pero también de aquellas cuestiones que debemos fortalecer para seguir creciendo como institución", expresó.

Para llevar adelante este trabajo, el Consejo Superior creó la Comisión Central de Autoevaluación Institucional, integrada por representantes de las distintas unidades académicas, los claustros universitarios, gremios docentes y nodocentes, además de asesores con experiencia en procesos anteriores.

Mellano destacó que la evaluación abarca dimensiones vinculadas con la gestión y el gobierno universitario, la actividad académica, la investigación, la extensión y la vinculación con la sociedad, y remarcó la importancia de la participación de toda la comunidad universitaria.

"Es un proceso que nos involucra a todos. Por eso invitamos a docentes, estudiantes, graduados y nodocentes a sumarse y aportar sus miradas para construir un diagnóstico compartido de nuestra universidad", señaló.

La autoevaluación comprenderá el período 2018-2025 y será presentada ante la CONEAU antes de fin de año, junto con una propuesta de planes de mejora orientados a continuar fortaleciendo la calidad académica e institucional de la UNSE.

Para consultas, aportes o sugerencias, la Comisión Central de Autoevaluación Institucional habilitó el correo electrónico acreditacionyevaluacion.unse@gmail.com.