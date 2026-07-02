El kartódromo Francisco de Aguirre recibe la cuarta fecha del Campeonato Santiagueño de Karting

La actividad se desarrollará este sábado y domingo con pruebas, clasificaciones y finales en seis categorías. Pilotos de Santiago del Estero y Tucumán buscarán sumar puntos clave en la lucha por el campeonato.

Hoy 19:25

El kartódromo Francisco de Aguirre volverá a ser escenario de una gran fiesta del automovilismo este fin de semana, cuando se dispute la cuarta fecha del Campeonato Santiagueño de Karting, una competencia que sigue creciendo fecha tras fecha y que reúne a pilotos de distintos puntos de la provincia y de la vecina Tucumán.

La actividad comenzará el sábado con las tradicionales pruebas libres para todos los pilotos inscriptos, mientras que el plato fuerte llegará el domingo con una intensa jornada de competencia en la denominada pista Josh Gubaira.

Cronograma cargado de acción

El domingo la programación arrancará desde las 11 con los entrenamientos oficiales de las categorías 110 Escuela, IAME 60, 150 Nacional A, 150 Nacional C, 150 Master y 150 Senior.

Posteriormente, cerca del mediodía, se llevarán a cabo las clasificaciones que definirán el ordenamiento de las grillas. Luego, desde las 13, se disputarán las series clasificatorias que determinarán las posiciones de largada para las finales.

La emoción llegará a su punto máximo a partir de las 15, cuando comiencen las finales de las seis categorías participantes, que además podrán seguirse en vivo a través de Canal 14 de TIC y por streaming.

Los líderes del campeonato

La cuarta fecha tendrá especial importancia para los pilotos que buscan consolidarse en lo más alto de las posiciones.

En la categoría 110 Escuela, el campeonato es encabezado por Josué Ledesma, mientras que en la IAME 60 el líder es Ignacio Sierra.

Por su parte, la tucumana Dafne García domina las posiciones en la 150 Nacional A, mientras que Pablo Taboada se encuentra al frente de la 150 Nacional C.

Entre las categorías mayores, el tucumano Benjamín Sola lidera la 150 Master, mientras que el santiagueño Alejandro Guerra, ganador de la última competencia, encabeza la tabla de la competitiva 150 Senior.

Entradas y expectativa creciente

La organización confirmó que el valor de la entrada para el sector de boxes será de 7.000 pesos, mientras que el acceso a las tribunas será completamente gratuito para el público.

El Campeonato Santiagueño de Karting continúa consolidándose como una de las competencias más importantes de la región, con una importante participación de pilotos de Capital, La Banda, el interior provincial y Tucumán.

Desde la Asociación de Pilotos de Santiago del Estero (APSE) destacaron el trabajo realizado para seguir fortaleciendo el certamen, que año tras año suma nuevos protagonistas y continúa ganando protagonismo dentro del automovilismo regional.

Con un gran parque de máquinas, seis categorías en pista y campeonatos cada vez más disputados, el kartódromo Francisco de Aguirre se prepara para vivir otro fin de semana a puro rugir de motores.