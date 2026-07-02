Miami se tiñe de celeste y blanco: invasión argentina, banderazo multitudinario y entradas por las nubes

Miles de hinchas argentinos coparon las calles de Miami en la previa del duelo ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. La reventa alcanza cifras récord y las autoridades reforzaron la seguridad en el Hard Rock Stadium.

Hoy 18:31

La fiebre por la Selección Argentina se siente en cada rincón de Miami. A horas del encuentro frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, las calles de la ciudad estadounidense se poblaron de camisetas celestes y blancas, banderas y grupos de fanáticos que esperan vivir una nueva jornada histórica acompañando al equipo de Lionel Scaloni.

Uno de los eventos más esperados será el tradicional banderazo argentino, que se realizará en la zona de la 85th Street y Collins Avenue, muy cerca de Little Buenos Aires. Se espera una convocatoria récord, impulsada por los miles de hinchas que llegaron especialmente para este partido y por la importante comunidad argentina que reside en el estado de Florida.

La preocupación por las entradas sigue creciendo

Mientras el entusiasmo aumenta, también crece la preocupación por la dificultad para conseguir boletos. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, reconoció la magnitud del fenómeno que genera la Albiceleste y explicó que miles de personas viajaron sin entrada.

“Entendemos que 50.000 personas que viajen sin entrada es lo que genera la Selección, así que hay que tratar de ayudar a la mayor cantidad posible, pero no entran todos”, expresó el dirigente durante un acto realizado en la Casa Conmebol.

En los sitios oficiales de reventa todavía aparecen localidades disponibles en distintos sectores del Hard Rock Stadium, aunque los precios son elevados. Los tickets más económicos rondan los 2.500 dólares, valores similares a los registrados durante los primeros encuentros de Argentina en la Copa del Mundo.

La situación responde al sistema de precios dinámicos implementado por la FIFA, una modalidad que ajusta el valor de las entradas según la demanda. Incluso el partido frente a Jordania mostró una baja temporal cuando se confirmó que Lionel Messi comenzaría en el banco de suplentes, aunque los precios continuaron siendo elevados para la mayoría de los fanáticos.

Un banderazo que promete romper récords

Los organizadores estiman que la movilización de este jueves será la más grande desde el inicio del Mundial. A los miles de argentinos que siguieron al equipo desde el comienzo del torneo se sumaron nuevos contingentes que arribaron en vuelos especiales y los residentes argentinos en Florida, cuya comunidad supera las 50.000 personas.

La expectativa es enorme y las imágenes de las calles de Miami teñidas de celeste y blanco ya recorren el mundo. Como ocurrió en cada presentación de la Selección, los fanáticos buscan darle un marco espectacular a la previa de un partido decisivo.

Máxima seguridad para evitar incidentes

Las autoridades estadounidenses también trabajan intensamente para garantizar el normal desarrollo del evento. El antecedente de la final de la Copa América 2024, disputada en el mismo estadio, encendió las alarmas luego de los graves inconvenientes registrados en los accesos.

Por esa razón, para el encuentro entre Argentina y Cabo Verde se implementará un operativo especial con un tercer anillo de seguridad, una medida inédita entre las sedes estadounidenses del Mundial.

Además, quedarán prohibidas algunas prácticas habituales en los estacionamientos del estadio, como el tradicional “tailgating”, que suele incluir reuniones previas con bebidas y parrillas portátiles. El objetivo es evitar aglomeraciones de personas sin entradas y garantizar que la fiesta se desarrolle con normalidad.

Con una multitud argentina ya instalada en Miami, un banderazo que promete ser histórico y un fuerte operativo de seguridad, la ciudad se prepara para vivir una jornada de Mundial con clima albiceleste.