La OMS declaró el fin del brote de hantavirus a bordo del crucero HV Hondius

El organismo internacional confirmó que no se registraron nuevos contagios desde fines de mayo y dio por finalizada la emergencia sanitaria que dejó 13 infectados, tres muertos y diez recuperados.

Hoy 18:40

La Organización Mundial de la Salud anunció este jueves el cierre oficial del brote de hantavirus detectado a bordo del crucero HV Hondius, luego de confirmar que la cadena de transmisión del virus fue completamente interrumpida.

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El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que la decisión se tomó tras finalizar el seguimiento sanitario de los contactos estrechos, todos con resultados negativos en las pruebas de detección.

Según precisó la OMS, el brote dejó un saldo total de 13 personas infectadas, de las cuales tres fallecieron y diez lograron recuperarse, mientras que más de 650 contactos fueron monitoreados en distintos países y territorios.

Las autoridades sanitarias destacaron que no se registraron nuevos casos desde el 25 de mayo, lo que permitió confirmar el control del brote y avanzar hacia su cierre epidemiológico.

El organismo explicó que, si bien la emergencia específica fue contenida, continuarán las investigaciones científicas para comprender mejor el comportamiento del virus y fortalecer las herramientas de diagnóstico, tratamiento y prevención.

En ese marco, la OMS señaló que trabajan de forma coordinada 21 países en el análisis de la enfermedad, con el objetivo de mejorar la respuesta ante futuros episodios.

Durante el anuncio, Tedros también agradeció la colaboración internacional en el seguimiento de pasajeros y tripulantes, destacando la labor de distintos países que participaron en la contención del brote y en las tareas de repatriación.

Finalmente, el titular del organismo advirtió que el hantavirus sigue siendo una amenaza para la salud pública en regiones donde es endémico, especialmente en Sudamérica, por lo que llamó a mantener las medidas de prevención y vigilancia epidemiológica a nivel global.