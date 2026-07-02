Ricardo Arjona regresa al Movistar Arena con 20 presentaciones en Buenos Aires

Ricardo Arjona regresa a Buenos Aires para ofrecer 20 funciones en el Movistar Arena, con un récord de más de 280,000 entradas vendidas.

Hoy 19:16

El reconocido cantante guatemalteco Ricardo Arjona se reencontrará con su público argentino en la segunda etapa de su residencia en el microestadio Movistar Arena de Buenos Aires, en el marco de la gira “Lo que el Seco no dijo”.

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Las fechas programadas para las presentaciones son el 1, 2, 5, 6, 7 y 9 de julio, para las cuales aún quedan los últimos tickets disponibles, destacando que ya se han vendido más de 280,000 entradas y que 14 funciones han sido completamente agotadas en este emblemático recinto de Villa Crespo.

Las puertas del estadio se abrirán a las 19 horas en todas las fechas, mientras que el espectáculo comenzará a las 21. Desde la página oficial del arena, se invita al público a llegar con antelación para disfrutar de la gastronomía, actividades y merchandising, convirtiendo la espera en parte de la experiencia del show.

El acceso al Movistar Arena será a través de tres entradas: quienes tengan entradas para la “Platea baja”, de los sectores 102 a 109 y “Platea alta”, de 301 a 308, deberán ingresar por Avenida Dorrego 489; los portadores de entradas para la “Platea baja”, de 110 a 118 y “Platea alta”, de 309 a 317, accederán por Avenida Corrientes 6094; y el acceso de Humboldt 450 estará destinado para el “Campo”.

El estadio ofrece múltiples opciones de transporte, incluyendo la línea B de subte con parada en estación Dorrego, y trenes de las líneas Urquiza y San Martín que llegan a Federico Lacroze y Villa Crespo, respectivamente. Además, se puede llegar en varias líneas de colectivos, como el 19, 34, 42, 47, entre otros.

Es importante destacar que existen objetos prohibidos al momento de ingresar al arena, tales como equipos de fotografía y video, palos de banderas, mochilas, alimentos y bebidas, aerosoles, sustancias ilegales, entre otros, para garantizar la seguridad de los asistentes.