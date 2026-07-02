El riesgo país cayó a 417 puntos y alcanzó su nivel más bajo en más de ocho años

El indicador elaborado por JP Morgan marcó un nuevo mínimo durante la gestión de Javier Milei. La jornada también estuvo acompañada por subas de hasta el 3,9% en las acciones argentinas que cotizan en Wall Street.

Hoy 18:31

El riesgo país volvió a descender este jueves y cerró en 417 puntos básicos, su nivel más bajo en más de ocho años y el menor registrado desde el inicio del gobierno del presidente Javier Milei.

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El índice, elaborado por J.P. Morgan, retrocedió cuatro unidades respecto de la jornada anterior y alcanzó un valor que no se observaba desde el 26 de abril de 2018, cuando se había ubicado en 418 puntos básicos.

La mejora en la percepción de los inversores también se reflejó en los mercados internacionales, donde las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registraron avances de hasta 3,9% durante la rueda.

La baja del indicador se produjo luego de que el Gobierno nacional ratificara los principales lineamientos de su programa económico al presentar el avance del Presupuesto 2027, que contempla mantener el superávit fiscal, continuar con la desaceleración de la inflación y avanzar con una nueva reducción de impuestos.

Analistas de la consultora Qualy señalaron que la economía argentina comenzó el segundo semestre de 2026 con un contexto internacional más favorable y un escenario político interno menos complejo que el de semanas anteriores.

Según ese análisis, los recientes cambios en el gabinete nacional contribuyeron a reducir parte de las tensiones políticas, lo que podría permitir al oficialismo recuperar margen de acción para impulsar en el Congreso las reformas económicas previstas para los próximos meses.