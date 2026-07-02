El Ballet Folklórico Jorge Newbery presentará "El Museo Latinoamericano" en la sala de Adatise

La reconocida obra creada por Santiago Ayala "El Chúcaro" y Norma Viola subirá a escena este domingo 5 de julio. Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta.

Hoy 17:35

El Ballet Folklórico Jorge Newbery volverá a encontrarse con el público santiagueño este domingo 5 de julio, a las 20, con la presentación de "El Museo Latinoamericano", un espectáculo que tendrá lugar en la sala de Adatise.

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La propuesta está basada en la emblemática obra argumental coreográfica creada por el maestro Santiago Ayala, junto a su histórica compañera de danza, Norma Viola, considerada una de las producciones más representativas del folklore escénico argentino.

La puesta en escena propone un recorrido por la historia de América Latina a través de sus danzas. En el desarrollo de la obra, los cuadros exhibidos en un museo cobran vida para transportar al espectador por las costumbres, la memoria, la identidad cultural y las tradiciones de los distintos pueblos del continente.

Desde la organización informaron que las entradas anticipadas ya pueden adquirirse en Entre Ríos 312 o comunicándose al 385-5843017. El espectáculo promete una noche dedicada a la danza y al patrimonio cultural latinoamericano, de la mano del reconocido elenco santiagueño.