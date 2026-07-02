Conductor imputado por homicidio culposo tras choque mortal en Tucumán

La fiscalía imputó a Juan Manuel Varas por homicidio culposo tras un accidente mortal en Monteros que dejó dos víctimas fatales.

Hoy 17:56

Un trágico siniestro vial tuvo lugar en Tucumán, específicamente en Monteros, el pasado domingo 28 de junio. Durante este incidente, dos personas perdieron la vida, lo que ha generado una profunda conmoción en la comunidad local.

La Justicia formalizó la investigación contra Juan Manuel Varas, un comerciante de 34 años, quien es acusado de provocar la muerte de las víctimas tras un choque ocurrido en la Ruta Nacional 38. Este caso está siendo manejado por la Unidad Fiscal de Investigación y Enjuiciamiento de Delitos Contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros.

En una audiencia penal celebrada el lunes, el fiscal titular, Gerardo Nicolás Salas, y el auxiliar fiscal César Larry presentaron la acusación formal. Según el informe, el accidente tuvo lugar alrededor de las 9:00 horas, cuando Varas condujo su camioneta Renault Alaskan a alta velocidad.

Al llegar a Yonopongo, Varas superó el límite de velocidad permitido y perdió el control de su vehículo, impactando frontalmente contra un automóvil Volkswagen Voyage que se encontraba en la ruta. En este vehículo viajaban Juan Marcelo Medina y Melina Viviana Gómez, quienes intentaban incorporarse a la carretera desde un camino alternativo.

El impacto fue devastador, resultando en la muerte inmediata de Melina Gómez debido a un traumatismo encéfalo craneal severo. Juan Marcelo Medina, por su parte, fue trasladado al Hospital Regional de Monteros, donde falleció posteriormente a causa de las heridas sufridas en el accidente.

La fiscalía ha calificado los hechos como un homicidio culposo en accidente de tránsito, argumentando que la acción de Varas estuvo doblemente agravada por la cantidad de víctimas y su exceso de velocidad. Durante la audiencia, la defensa no presentó objeciones a las acusaciones ni a la legalidad de la detención.

El juez Taboada decidió dar luz verde a la solicitud de la fiscalía, estableciendo un período de investigación penal de seis meses. Sin embargo, Varas permanecerá bajo medidas de coerción, que incluyen la prohibición de salir de la provincia y la obligación de someterse al proceso judicial correspondiente.