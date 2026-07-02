Causa por presunto enriquecimiento ilícito: Insaurralde pidió excluir como prueba el video de los fajos de dólares

La defensa del exintendente de Lomas de Zamora solicitó a la Justicia que no se utilicen las imágenes del vestidor de Fincas San Vicente donde aparece Jésica Cirio con dinero en efectivo. Alegan que el material sería de origen ilícito.

Hoy 18:43

En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, Martín Insaurralde solicitó ante la Justicia que no se incorpore como prueba el video en el que su exesposa, Jésica Cirio, aparece junto a fajos de dinero en efectivo dentro del vestidor de la vivienda que compartían en el country Fincas San Vicente.

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El planteo fue presentado ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y sostiene que el material audiovisual tendría “origen ilícito”, por lo que no debería ser incorporado al expediente judicial.

De acuerdo con la defensa del exfuncionario, el video habría sido obtenido a partir de un hackeo y una supuesta sustracción de dispositivos personales, además de plantear dudas sobre su integridad y posible edición. Por ese motivo, solicitaron la aplicación de la regla de exclusión probatoria al considerar que no existe una cadena de custodia que garantice su autenticidad.

La presentación replica el pedido que ya había realizado Cirio en el mismo expediente, donde ambos están imputados y con pedido de indagatoria en una investigación que analiza presuntos movimientos patrimoniales irregulares.

La causa también incluye medidas de prueba como allanamientos e inspecciones en distintas propiedades vinculadas a la pareja, entre ellas la vivienda de San Vicente donde se registraron las imágenes.

El expediente forma parte de una investigación más amplia por presuntos hechos de corrupción que involucra a Insaurralde por su paso como jefe de Gabinete bonaerense y exintendente de Lomas de Zamora, en el contexto del viaje que realizó a Marbella en 2023, hecho que derivó en una serie de imputaciones y medidas judiciales.

Mientras avanza la instrucción, la Justicia continúa evaluando peritajes técnicos sobre el material audiovisual y otras pruebas incorporadas al expediente para determinar su validez dentro de la causa.