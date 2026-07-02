Colapinto cargó a Inglaterra por el Mundial y se animó a anticipar una semifinal con Argentina

El piloto argentino de Alpine aprovechó la clasificación agónica de los ingleses para bromear con sus ingenieros británicos. Además, se ilusionó con un posible cruce ante la Albiceleste en las semifinales del Mundial 2026.

Hoy 18:46

Mientras la Fórmula 1 se prepara para disputar el Gran Premio de Gran Bretaña, Franco Colapinto volvió a mostrar su costado más futbolero y protagonizó un divertido momento junto a sus ingenieros británicos de Alpine. El piloto argentino aprovechó la sufrida clasificación de Inglaterra a los octavos de final del Mundial 2026 para lanzar algunas cargadas y alimentar la ilusión de un posible cruce con la Selección Argentina.

En un video publicado por Alpine F1 Team en sus redes sociales, el joven de Pilar repasó los stickers que decoran su termo de mate y no dejó pasar la oportunidad para bromear sobre el presente futbolístico de los ingleses.

“Ayer estaban perdiendo 1-0 con Congo. Imaginate cuántos goles te va a hacer Messi si Congo te hizo uno...”, lanzó entre risas, en referencia al ajustado triunfo de Inglaterra sobre República Democrática del Congo en los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Las tres estrellas y una chicana inevitable

Durante el recorrido por los stickers de su termo, uno de ellos hacía referencia a los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Allí fue cuando Colapinto aprovechó para lanzar otra chicana a sus compañeros británicos.

“Una, dos, tres estrellas. ¿Cuántas tiene Inglaterra?”, preguntó con ironía, haciendo alusión a las conquistas mundialistas de ambos seleccionados.

El piloto también se mostró confiado en las posibilidades del equipo de Lionel Scaloni y se animó a proyectar un posible cruce en instancias decisivas.

“Esperamos por la cuarta. Bueno, en las semifinales le vamos a ganar a Inglaterra”, afirmó, aunque rápidamente la realidad marca que todavía falta mucho recorrido para que ese enfrentamiento pueda concretarse.

Argentina piensa primero en Cabo Verde

Antes de cualquier especulación, la Selección Argentina deberá superar este viernes a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Recién a partir de allí comenzará a definirse el camino hacia una eventual semifinal ante los ingleses.

Por el momento, el equipo de Lionel Scaloni mantiene el foco exclusivamente en el conjunto africano, una de las grandes sorpresas de la competencia tras su destacada actuación en la fase de grupos.

Un buen presente para Colapinto en la Fórmula 1

Más allá de las bromas futboleras, Franco Colapinto atraviesa un momento positivo en la máxima categoría del automovilismo. El piloto de Alpine ocupa actualmente el 12° puesto del Campeonato Mundial de Pilotos, con 16 puntos acumulados.

Sus mejores resultados llegaron con el séptimo lugar en Miami y el sexto puesto en Canadá, además de sumar unidades en los Grandes Premios de China y Barcelona.

Ahora, con la atención puesta en Silverstone, Colapinto buscará seguir sumando en la Fórmula 1, aunque sin dejar de lado su pasión por la Selección Argentina y las cargadas futboleras que ya se volvieron una marca registrada de su personalidad.