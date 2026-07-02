La China Suárez y Mauro Icardi desmintieron rumores de crisis con un sugestivo video en redes

La actriz compartió una historia de Instagram junto al futbolista recreando un comercial de su infancia, en medio de las versiones que hablaban de una supuesta separación.

Hoy 17:46

En medio de las versiones que aseguraban que atravesaban una crisis de pareja, Eugenia y Mauro Icardi reaparecieron juntos en redes sociales y enviaron un mensaje que fue interpretado como un desmentido a los rumores de separación.

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La actriz publicó en sus historias de Instagram un video en el que ambos recrean un antiguo comercial de chicles que ella protagonizó cuando era niña para el mercado estadounidense. En las imágenes, Icardi aparece apoyado sobre el capó de la camioneta de Suárez, mientras la publicación está acompañada únicamente por un emoji de un león, un corazón rojo y la mención al delantero.

La secuencia fue compartida pocas horas después de que Yanina Latorre afirmara que la pareja llevaba varios días distanciada y que la relación atravesaba un momento complicado.

Antes de subir el nuevo video, la propia China había publicado el comercial original que protagonizó en su infancia, por lo que la recreación junto a Icardi fue interpretada por sus seguidores como un guiño a ese recuerdo y, al mismo tiempo, como una respuesta a las especulaciones sobre su presente sentimental.

Las versiones de crisis también surgieron en un contexto de incertidumbre para el futbolista, quien continúa sin definir su futuro profesional tras su salida del Galatasaray, mientras circulan distintas posibilidades para continuar su carrera fuera de Europa.

Con esta aparición conjunta, la pareja volvió a mostrarse unida y dejó entrever que la relación continúa, pese a las versiones que circularon en las últimas horas.