El Vaticano analiza la primera visita de León XIV a la Argentina: sería en noviembre y con una agenda de tres días

Aunque no existe una confirmación oficial, la Santa Sede ya trabaja en la planificación preliminar de una gira sudamericana. Buenos Aires, Luján y Córdoba aparecen entre los destinos que evalúan para el Pontífice.

Hoy 17:00

La posibilidad de que el papa León XIV visite por primera vez la Argentina comenzó a tomar forma en los últimos días. Si bien la Santa Sede aún no confirmó oficialmente el viaje, ya inició consultas y evaluaciones para definir el itinerario de una eventual gira por Sudamérica que tendría lugar durante la primera semana de noviembre e incluiría también a Uruguay y Perú.

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Como ocurre con todos los viajes apostólicos, el Vaticano avanza con extrema reserva en el análisis de aspectos pastorales, logísticos, institucionales y de seguridad antes de hacer cualquier anuncio. Sin embargo, el objetivo central ya estaría definido: que el Pontífice pueda encontrarse con la mayor cantidad posible de fieles argentinos durante una estadía que, en principio, sería de aproximadamente tres días.

De acuerdo con la planificación que comenzó a delinearse, la visita tendría como punto de partida Buenos Aires, donde el Papa mantendría un encuentro institucional con el presidente Javier Milei y otras autoridades nacionales.

Además, se analiza la posibilidad de realizar una gran celebración pública sobre la avenida 9 de Julio, que podría consistir en una misa multitudinaria, un recorrido en papamóvil o un acto de carácter pastoral.

Otro de los lugares que figura entre las alternativas es la Basílica de Nuestra Señora de Luján, principal santuario mariano del país y destino de la peregrinación católica más importante de la Argentina.

La ciudad de Córdoba también gana fuerza dentro del posible recorrido, debido a su importancia eclesiástica y a su ubicación estratégica para facilitar la llegada de fieles de distintas provincias.

Entre las alternativas surgidas durante los últimos meses también aparece el estadio Estadio Monumental, luego de que el club Club Atlético River Plate ofreciera formalmente sus instalaciones para albergar un encuentro encabezado por el Pontífice.

La propuesta tomó como antecedente la reciente visita de León XIV a España, donde presidió una multitudinaria celebración en el estadio Estadio Santiago Bernabéu. No obstante, desde el Vaticano aclaran que todavía no existe ninguna definición sobre el lugar donde se desarrollarán los actos centrales.

En los últimos meses se registraron varios movimientos diplomáticos que fortalecieron la posibilidad del viaje. En febrero, el canciller Pablo Quirno entregó al Papa una carta firmada por Milei con la invitación oficial para visitar el país.

Posteriormente, la ministra Sandra Pettovello mantuvo reuniones con León XIV y con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, mientras que recientemente fueron designados nuevos representantes diplomáticos y continuaron los contactos entre autoridades eclesiásticas argentinas y la Santa Sede.

En paralelo, los cardenales argentinos Vicente Bokalic Iglic y Ángel Sixto Rossi participaron en Roma de un consistorio extraordinario convocado por el Pontífice, en un contexto en el que la posible gira sudamericana continúa siendo uno de los temas de mayor expectativa.

Aunque el viaje todavía no fue oficializado, el Vaticano ya trabaja sobre un desafío concreto: organizar una agenda que permita combinar las actividades institucionales con encuentros masivos de fieles, aprovechando al máximo una visita que sería breve pero de alto impacto pastoral.