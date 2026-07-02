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SANTIAGO DEL ESTERO | 02 JUL 2026 | 10º
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Policiales

Una motociclista resultó herida tras chocar con una camioneta en el barrio Alberdi

El siniestro vial ocurrió en la intersección de Absalón Rojas y Rivadavia. La mujer, de 42 años, fue trasladada al hospital para recibir atención médica.

Hoy 17:24

Una mujer de 42 años resultó lesionada este jueves por la tarde al protagonizar un siniestro vial en la intersección de Absalón Rojas y Rivadavia, en el barrio Alberdi de la ciudad Capital.

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El hecho se registró alrededor de las 14.20, cuando, por causas que son materia de investigación, una Honda Biz 125 y una Fiat Strada colisionaron en el mencionado cruce.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la motocicleta era conducida por Nancy Mercedes Córdoba, quien circulaba de este a oeste por calle Rivadavia. En tanto, la camioneta, al mando de Gonzalo Alejandro Maldonado, de 32 años, transitaba de sur a norte cuando se produjo el impacto.

Como consecuencia del choque, la motociclista sufrió lesiones y debió ser asistida por personal del servicio de emergencias. Posteriormente, fue trasladada en una ambulancia al centro de salud para recibir atención médica.

En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría Sargento Cabral, tras ser comisionado por la Departamental Zona Norte, mientras que efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 2 realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

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