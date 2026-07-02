Silva Neder: “El legado de Monseñor Gottau late hoy más fuerte que nunca en el corazón de los santiagueños”

El vicegobernador de Santiago del Estero destacó el nuevo paso en el proceso de beatificación del primer obispo de Añatuya.

Hoy 17:10

Con profunda emoción y un marcado sentido de fe, Santiago del Estero recibió hoy la histórica noticia del avance de la causa de beatificación de Monseñor Jorge Gottau. Desde Roma, la postuladora de la causa, Stefania Falasca, confirmó que el Congreso Ordinario del Dicasterio para las Causas de los Santos —celebrado el pasado 17 de junio— aprobó la validez jurídica de la investigación diocesana sobre la vida, las virtudes y la fama de santidad de quien fuera el primer obispo de Añatuya.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al respecto, el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, expresó su inmensa alegría y ponderó el anuncio del Obispado de Añatuya, resaltando el valor espiritual y social que la figura del Siervo de Dios tiene para toda la región.

"Es un día de júbilo y de inmensa gratitud para todo Santiago del Estero. Este paso fundamental certifica que todo el trabajo y las pruebas reunidas en la etapa diocesana cumplen estrictamente con las normas de la Iglesia, abriendo camino para el nombramiento de un Relator que guiará la elaboración de la Positio, el documento central que sintetiza su vida ejemplar y el ejercicio heroico de sus virtudes cristianas", subrayó.

En tal sentido, puntualizó: "Monseñor Jorge Gottau no solo sembró fe en una tierra sedienta, sino que encarnó el verdadero evangelio del servicio, entregando su vida entera a los más necesitados y transformando para siempre la realidad de nuestro norte provincial".

Silva Neder remarcó que este reconocimiento del Vaticano es un acto de justicia para un pastor que se fundió en un abrazo eterno con su pueblo: "La validez jurídica de la investigación diocesana nos llena de esperanza. Gottau fue un faro de dignidad en tiempos difíciles, un constructor de comunidades y un padre espiritual cuya huella sigue viva en cada rincón de Añatuya".