Milagro entre los escombros: rescataron con vida a un hombre tras permanecer 114 horas sepultado

Hernán Gil, un guardia de seguridad, sobrevivió casi cinco días bajo las ruinas de un centro comercial que colapsó durante los terremotos. Una pequeña burbuja de aire fue clave para mantenerlo con vida hasta que los rescatistas lograron liberarlo.

Hoy 16:24

En medio de la tragedia provocada por la reciente serie de terremotos que devastó amplias zonas del país, una historia de supervivencia conmovió al mundo. Hernán Gil, un guardia de seguridad que había quedado atrapado bajo los escombros de un centro comercial, fue rescatado con vida tras permanecer 114 horas sepultado.

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La confirmación llegó por parte de la Cruz Roja Costarricense, cuyos rescatistas participaron del operativo internacional desplegado en la zona afectada. A través de sus redes sociales, el organismo celebró el desenlace con un breve pero emotivo mensaje: "¡Hernán está afuera!".

El hombre quedó atrapado cuando los fuertes sismos provocaron el derrumbe del centro comercial Galerías Playa Grande, ubicado en la ciudad costera de Catia La Mar, en el estado de La Guaira, una de las regiones más afectadas por la emergencia.

Al momento del colapso, Gil cumplía funciones en el estacionamiento subterráneo. De manera casi inexplicable, la garita de seguridad donde se encontraba resistió el impacto de la estructura, formando una pequeña cavidad de aire que le permitió sobrevivir durante casi cinco días, rodeado por toneladas de concreto.

Los rescatistas detectaron señales de vida el domingo y desde ese momento iniciaron una delicada operación para llegar hasta él sin provocar nuevos derrumbes. Uno de los integrantes del equipo de rescate, Minyar Collado, reveló un conmovedor momento vivido durante el operativo: "Cuando lo encontramos nos pidió que no le dijéramos a su esposa que estaba vivo por si acaso no lo lograba".

Finalmente, tras un intenso trabajo que se extendió durante 114 horas, los equipos de emergencia consiguieron liberar a Hernán Gil, en una operación que ya es considerada una de las más complejas y emblemáticas de rescate urbano de los últimos años y que se transformó en un símbolo de esperanza en medio de la devastación.