Un intento de robo en un comercio de San José de Metán fue frustrado gracias a la intervención de la vendedora y las cámaras de seguridad del establecimiento.

Hoy 16:11

En San José de Metán, en pleno centro, se registró un intento de robo en un local comercial, donde un sujeto ingresó con la intención de sustraer un producto. La situación fue advertida por la vendedora y las cámaras de seguridad del negocio.

El incidente ocurrió alrededor de las 21:20 hs, cuando se puede observar en las imágenes a un hombre que entra al establecimiento y rápidamente oculta un producto entre sus prendas de vestir. Este comportamiento sospechoso fue detectado por la empleada, quien había salido momentos antes.

Al notar lo que estaba sucediendo, la vendedora decidió confrontar al sospechoso antes de que pudiera salir del local. También intervino uno de los propietarios, quien le solicitó que devolviera el artículo sustraído, según informó El Vocero.

A pesar de que el individuo negó haber robado algo en un primer momento, la situación cambió después de que se le mostraran las imágenes de las cámaras de seguridad, momento en el que finalmente devolvió el producto.

Los dueños del local decidieron compartir las imágenes del intento de robo para alertar a otros comerciantes y vecinos de la zona. A través de sus redes sociales, expresaron su indignación y manifestaron que están “cansados de la situación” que enfrentan a diario.

“Somos personas trabajadoras que nos levantamos todos los días para salir adelante y estamos hartos de que nos roben”, comentaron, reflejando el sentimiento de frustración que predomina entre los comerciantes de la localidad.