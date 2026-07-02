El invierno se hace sentir: llegan las jornadas más frías del año a Santiago del Estero

El ingreso de una masa de aire de origen polar provocará un marcado descenso térmico durante el fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa mínimas de hasta 2 °C, con posibilidad de valores inferiores.

Hoy 16:13

El intenso ingreso de una masa de aire polar que ya provocó nevadas en distintas provincias del país comenzará a sentirse con mayor fuerza en Santiago del Estero, donde se esperan las temperaturas más bajas en lo que va del invierno.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el descenso térmico se hará más evidente entre el viernes y el sábado. Para este jueves se registró una temperatura mínima de 8 °C y una máxima prevista de apenas 11 °C, marcando el inicio de una seguidilla de jornadas muy frías.

El viernes el panorama continuará con cielo mayormente cubierto, una mínima de 3 °C y una máxima de 12 °C, acompañadas por vientos leves provenientes de los sectores Este y Noreste.

Sin embargo, el sábado será el día más frío. El pronóstico indica una mínima de 2 °C y una máxima de 14 °C, aunque no se descarta que, en algunos sectores, los registros puedan ubicarse por debajo de los 0 °C durante las primeras horas de la mañana. Además, el cielo permanecerá parcialmente nublado y soplarán vientos del Norte, sin ráfagas significativas.

Las condiciones estables continuarán durante el resto del fin de semana. Para el domingo se prevé una mínima de 3 °C y una máxima de 16 °C, con cielo cubierto y vientos del sector Sur. En tanto, el lunes persistirá el ambiente frío, con una mínima de 2 °C y una máxima que volverá a alcanzar los 16 °C.